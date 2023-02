Carlos Gustavo Cano presentó renuncia a Junta Directiva de Ecopetrol

Este viernes 17 de febrero se conoció la renuncia de Carlos Gustavo Cano a la Junta Directiva de Ecopetrol, en donde trabajó durante varios años. Una noticia que llega semanas después del anuncio de retiro de Felipe Bayón como presiente de la compañía.

En un mensaje enviado por Cano se lee:

"Queridos colegas, he decidido retirarme de la Junta Directiva de Ecopetrol. La más grande e importante empresa de los colombianos. Mi gratitud al sector privado que me invitó hace seis años a ser su director, postulado por el denominado segmento de los socios minoritarios. Pero cuando se esfuma la confianza al interior de cualquier grupo colegiado como este, por razones que no considero oportuno ni prudente mencionar ahora, lo indicado éticamente es hacerse a un lado".

El exdirectivo, quien ocupaba un cargo en la Junta desde el 2017, era el miembro más antiguo de la mesa y ya había servido como vicepresidente de esta y presidente del Comité de Negocios.

Al parecer, Cano se sentiría inconforme con el funcionamiento de la compañía, por lo que decidió presentar su renuncia este viernes.

Cabe recordar desde la renuncia de Felipe Bayón, quien estará en la Presidencia hasta el 31 de marzo, se viene comentando sobre una posible crisis al interior de la compañía, una de las más importantes para la economía del país.

Hasta ahora,, para reemplazar a Bayón suenan los nombres de Ricardo Roa, expresidente de Transportadora de Gas Internacional (TGI), y Saúl Kattan, actual director de la Junta Directiva de Ecopetrol.

Noticia en desarrollo. Espere más información...