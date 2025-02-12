CANAL RCN
Martha Peralta rompió el silencio tras señalamientos en el escándalo UNGRD: esto dijo

A la senadora la señalan de estar en medio del entramado de la UNGRD, en el que también habrían participado dos exministros.

diciembre 02 de 2025
03:33 p. m.
Una de las congresistas que ha sido salpicada en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es Martha Peralta, del Pacto Histórico.

Martha Peralta y el papel que habría jugado en el escándalo de corrupción de la UNGRD
Durante la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la Fiscalía la señaló por presuntamente haber sido quien habría distribuido los cupos indicativos.

Los señalamientos contra Peralta

“Y así consolidar mayorías legislativas, para lo cual debería ponerse a disposición de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, quien estaba liderando el SIP para la reforma”, afirmó la fiscal María Cristina Patiño durante la audiencia.

Cabe recordar que el entramado se centró en el redireccionamiento de contratos de la UNGRD para que llegaran a los congresistas. Esto, supuestamente con el fin de agilizar el trámite de las reformas del Gobierno.

La Fiscalía detalló una sesión del 13 de junio de 2023, la cual tuvo como protagonistas a Peralta y Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Al parecer, se presentaron solicitudes contractuales de obras para beneficiar a los congresistas.

Para el ente acusador, Velasco y Bonilla supuestamente fueron la cabeza de una red criminal que habría buscado comprar congresistas, haciendo referencia a los sobornos. Los hechos investigados se remontan al periodo de mayo de 2023 y diciembre de 2024.

La respuesta de la senadora: “Manchar mi nombre en época electoral”

Peralta se pronunció: “Faltando tres meses para las elecciones, ahora la Fiscalía me señala sin tener la competencia para investigarme (…) Están buscando callarnos para no seguir luchando por las reformas”.

La senadora señaló que no ha sido imputada. “Se vuelve a manchar mi nombre en plena época electoral”, cuestionó.

No existe ninguna prueba, testimonio o documento que indique que yo haya cometido alguna irregularidad (…) Nunca he presionado, influido ni direccionado contratos. Jamás ha existido un contrato que haya surgido por intervención mía.

