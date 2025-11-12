Estos son los CDT que le darán buena rentabilidad para el cierre de este 2025

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) se posicionan en el mercado financiero como una opción atractiva para quienes buscan rentabilizar sus ahorros con seguridad y previsibilidad.

Su principal fortaleza radica en la baja exposición al riesgo, ya que el capital depositado está protegido y la tasa de interés pactada se mantiene fija, garantizando una rentabilidad conocida desde el inicio.

La variedad de plazos disponibles ofrece flexibilidad para ajustarse a diferentes horizontes de inversión, consolidando a los CDT como una herramienta financiera sencilla y efectiva para hacer crecer el patrimonio con confianza.

Entidades con mejores tasas de interés para un CDT

Para elegir un CDT bancario, es crucial considerar factores como la tasa de interés, el plazo de la inversión, la liquidez que necesitará y el riesgo.

Bajo este panorama, la Superfinanciera, con corte del 4 de diciembre, dio a conocer las entidades que mejor tasa de interés ofrecerán para el último mes en el mercado.

Este análisis se hace basado en los bancos tradicionales y entidades financieras más pequeñas o bancos digitales que se han convertido en fuertes competidores.

CDT a 90 días (3 meses)

Bold: Tasa de interés del 11% E.A.

Av Villas: Tasa de interés del 10,05% E.A.

Banco Occidente: Tasa de interés del 9,50% E.A.

DaviBank: Tasa de interés del 9,02% E.A.

CDT a 180 días (6 meses)

Bold: Tasa de interés del 11,20% E.A.

Banco Santander: Tasa de interés del 10,00% E.A.

Banco Contactar: Tasa de interés del 9,96% E.A.

Banco BBVA: Tasa de interés del 9,48% E.A.

CDT a 360 días (1 año)