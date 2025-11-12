CANAL RCN
VIDEO | Camión de cerveza protagonizó brutal accidente en Bucaramanga: hay tres heridos

La comunidad de Morrorico asegura que la atención a la emergencia se demoró más de dos horas.

diciembre 11 de 2025
12:30 p. m.
En Bucaramanga, más específicamente en el barrio Morrorico, se registró un siniestro de gran magnitud que quedó grabado en video.

Un camión cargado con cerveza terminó volcado sobre la carretera y parte del cargamento cayó sobre motociclistas que circulaban en ese momento.

El hecho paralizó la movilidad en el sector y desató reclamos por la tardía reacción de los organismos de emergencia.

Camión de cerveza protagonizó brutal accidente en Bucaramanga

El accidente ocurrió exactamente en el kilómetro 1.7 de este corredor vial que conecta a Bucaramanga con la vía hacia Pamplona.

Según los reportes iniciales, el conductor del vehículo pesado perdió el control mientras avanzaba por la zona, situación que generó que el camión se ladeó y finalmente se volteara por completo, quedando atravesado en la carretera.

Durante el impacto, múltiples cajas de cerveza salieron expulsadas hacia el asfalto. Varias de estas cajas cayeron directamente sobre unos motociclistas que transitaban por la vía en ese preciso instante.

Cajas de cerveza dejaron heridos a tres motociclistas en Bucaramanga

Como consecuencia, tres personas resultaron heridas y fue necesaria la presencia de ambulancias de la concesión que opera esa ruta para brindar atención primaria.

La emergencia provocó un cierre total del paso hacia Pamplona durante más de dos horas, lo que generó malestar en los residentes de Morrorico.

Los vecinos aseguran que la llegada de los organismos de socorro se demoró de manera excesiva, obligándolos a intervenir mientras las ambulancias, la Defensa Civil y los bomberos no arribaban al sitio.

Aura Castellanos, habitante del barrio, dijo:

Aquí en esta casa nos tocó darles primero auxilio, las ambulancias no llegaban, defensa civil no llegaba, bomberos no llegaban, fue un caos, la gente le tocó traer escobas, palas para poder recoger todos los escombros.

Según los testimonios de los habitantes, fueron los propios residentes quienes iniciaron la limpieza del corredor vial utilizando herramientas improvisadas para despejar el camino mientras aguardaban la respuesta institucional.

Paralelamente, personal de la empresa propietaria del cargamento llegó a recuperar las cajas de cerveza que quedaron dispersas en la carretera.

Finalmente, las autoridades reportaron que, tras retirar los escombros y reorganizar el tránsito, la vía recuperó su normalidad.

