Así formarían Junior y Tolima para la final de ida de la Liga BetPlay 2025-II

La expectativa crece a medida que se acerca el viernes 12 de diciembre, fecha en la que Junior de Barranquilla y Deportes Tolima disputarán el partido de ida de la gran final del fútbol colombiano. El duelo se jugará a partir de las 8:00 p.m. en un Metropolitano que, como es habitual en las definiciones rojiblancas, se espera repleto y vibrante.

Esta será una final inédita, pues aunque ambos clubes se enfrentaron en 2019 en la Superliga, nunca antes se habían visto las caras en la disputa directa del título de la Liga BetPlay, un ingrediente que aumenta la expectativa por un choque lleno de intensidad y buen fútbol.

Los entrenadores Alfredo Arias y Lucas González, responsables de llevar a sus equipos hasta esta instancia, no planean improvisar en la serie más importante del año. Por el contrario, todo indica que ambos mantendrán la base titular que utilizaron en sus últimos compromisos de cuadrangulares, dando continuidad a los esquemas y sociedades que les permitieron llegar hasta esta instancia definitiva.

Junior apuesta por continuidad en Barranquilla

Para este compromiso, Junior de Barranquilla se perfila con un once en el que predomina la mezcla de experiencia, solidez y velocidad. La presencia de Mauro Silveira en el arco ha sido un pilar durante la campaña, mientras que la defensa conformada por Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón y Yeison Suárez llega con rodaje y seguridad.

En la mitad del campo, Yimmi Chará, Guillermo Celis y Didier Moreno aparecen como una línea de equilibrio y creatividad, clave para sostener el ritmo que propone Arias. Y en el frente de ataque, José Enamorado, Guillermo Paiva y Brayan Castrillón formarían el tridente encargado de buscar la ventaja en casa, apoyados por el empuje de la afición.

Tolima confía en su solidez para la ida

Deportes Tolima, por su parte, viaja a Barranquilla con una idea clara y con un equipo que ha demostrado ser uno de los mejores visitantes del semestre. Bajo la guía de Lucas González, el conjunto pijao apostaría nuevamente por Neto Volpi como guardameta, respaldado por una línea defensiva integrada por Yhorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo y Junior Hernández, todos con buen presente.

En el mediocampo, Brayan Rovira y Juan Pablo Nieto serían los encargados de manejar los tiempos, mientras que Jersson González, Kevin Pérez y Mauricio González aportarían movilidad, presión y desequilibrio por los costados. El ataque quedaría en manos de Adrián Parra, una de las figuras del Tolima en la recta final del torneo.

Esta final inédita promete emoción, táctica y dos estilos de juego bien definidos. Junior buscará imponer condiciones desde la ida, mientras que Tolima intentará llevar la serie a su terreno, sabiendo que la vuelta en Ibagué puede jugar a su favor. El país vivirá una definición histórica.