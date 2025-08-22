CANAL RCN
Luto en la televisión colombiana: murió reconocida figura y comediante

La muerte fue confirmada por uno de los programas en los que el comediante dejó un legado imborrable. Estos son los detalles.

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
06:50 a. m.
El mundo de la televisión y el entretenimiento colombiano se encuentra de luto debido a que el pasado 21 de agosto de 2025 se notificó la muerte de un reconocido humorista.

Se trata de Carlos 'Cerdo' Molina, que tuvo una participación protagónica en los programas 'La Tele Letal' y 'El Siguiente Programa' y fue uno de los grandes coequiperos de Martín de Francisco y Santiago Moure.

El reconocido humorista, que antes de llegar a la televisión se desempeñó como electricista, tenía 73 años y, según reveló Martín de Francisco en la FM, venía enfrentando una gran cantidad de problemas de salud en el último tiempo.

La noticia de la muerte de Carlos 'Cerdo' Molina fue confirmada a través de la cuenta de X de 'La Tele Letal' y todos los seguidores quedaron completamente conmocionados.

Esta fue la sentida publicación con la que se confirmó la muerte de Carlos 'Cerdo' Molina, el reconocido comediante

En el X de 'La Tele Letal' se lamentó la muerte de Carlos 'Cerdo' Molina y se dejó claro que su legado será recordado por siempre.

"Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno", se comenzó detallando en el trino de 'La Tele Letal'.

"Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos", se concluyó en el sentido post.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Carlos 'Cerdo' Molina, el reconocido comediante?

Martín de Francisco, en la FM, indicó que la hermana de Carlos 'Cerdo' Molina fue la que le informó de la muerte de su compañero en 'La Tele Letal' y le había permitido conocer que el comediante había presentado problemas cardíacos, tenía un marcapasos y sus riñones no funcionaban.

Además, su estado se agravó de manera paulatina hasta el punto de que Carlos 'Cerdo' Molina ya no reconocía a su entorno en las últimas semanas.

Sin embargo, hasta este momento, no se ha detallado cuál fue la causa exacta de su deceso.

 

