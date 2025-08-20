CANAL RCN
Internacional

Shock mundial: reconocido cantante fue asesinado en un hecho sicarial

El cantante se encontraba estacionado en su camioneta y fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en moto.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
06:55 a. m.
El mundo de la música se encuentra en shock, especialmente en México, debido a que un cantante de música regional fue asesinado en el estado de Jalisco.

Se trata de Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma Norteño que tenía 39 años, era oriundo de Culiacán, en Sinaloa, y estaba próxima a celebrar un nuevo año de vida el 16 de septiembre.

Cantante fue asesinado unos minutos antes de subirse a un escenario
El cantante mexicano recibió varios impactos de bala y, debido a la gravedad de las heridas, murió casi que de inmediato en el lugar de los hechos.

Esto es lo que se sabe del asesinato de Ernesto Barajas, el reconocido cantante mexicano

Según lo que han revelado las autoridades, Ernesto Barajas se encontraba dentro de su camioneta, que estaba estacionada en un parqueadero de Zapopan, y dos hombres se acercaron en una moto y le dispararon en repetidas ocasiones.

Durante los hechos, una mujer que se encontraba cerca, pero no estaba con el artista, también recibió algunos impactos de bala y fue trasladada de inmediato a un hospital de primer nivel.

En el momento en el que las autoridades llegaron al parqueadero en el que ocurrió todo, Ernesto Barajas, el cantante de música regional mexicana, ya se encontraba sin signos vitales. Por lo tanto, el perímetro fue acordonado de inmediato para encontrar pruebas claves y establecer las primeras hipótesis.

La investigación está a cargo de las autoridades de Jalisco, que están analizando si en el sector hay cámaras de seguridad y testigos para lograr identificar a los dos hombres que se movilizaron en la moto y abrieron fuego contra Ernesto Barajas.

Los seguidores de Ernesto Barajas continúan lamentando la muerte del reconocido cantante mexicano

Una vez las autoridades de Jalisco confirmaron la muerte de Ernesto Barajas, sus amigos y seguidores acudieron a su último post de Instagram para expresar múltiples mensajes de luto y condolencias.

"En paz descanses, amigo", "todavía no puedo creerlo", "díganme que es mentira", "vuela alto, Ernesto", "muy lamentable tu pérdida" y "gracias por todos los buenos momentos", han sido algunas de las palabras expresadas.

 

 

