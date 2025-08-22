Sentido mensaje de despedida de Martín de Francisco a Carlos Molina tras su muerte

El pasado jueves 21 de agosto, la televisión colombiana se encuentra de luto tras conocerse la dolorosa muerte del actor y comediante Carlos 'Cerdo' Molina, hombre que fue muy recordado por estar en el programa 'La Tele letal'.

De acuerdo a las primeras informaciones, Molina ya veía aquejando varios problemas de salud durante el último tiempo.

"Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno", se informó este jueves mediante las redes sociales.

Sentida despedida de Martín de Francisco a Carlos Molina

Uno de sus compañeros más cercanos durante los últimos años, como lo fue Martín de Francisco, le rindió sentido mensaje de despedida.

Mediante su cuenta de X, el periodista publicó: "Gracias por todo, Carlos Molina, gracias, gracias por el personaje “Cerdo”, inolvidable, de un magnetismo encantador y perturbador al mismo tiempo. Descansa en Paz".

De Francisco compartió varios años con el humorista, incluso en su cuenta de X recordó viejos momentos de años pasados.

La causa de la muerte de Molina se dio por problemas cardiacos, esto según el informe que dio a conocer la hermana.

Durante los últimos meses, su salud fue decayendo poco a poco y fue a los 73 años que se confirmó su deceso, el cual llora la televisión colombiana.