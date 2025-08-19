CANAL RCN
Internacional

Reconocido cantante está de luto: una de sus mejores amigas fue asesinada y su reacción fue desgarradora

La influencer estaba en camino a su casa y, según lo que han revelado las autoridades, recibió varios impactos de bala.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
07:39 a. m.
En la madrugada del 17 de agosto de 2025, ocurrió una tragedia en Nueva York.

Ariela La Langosta, la reconocida influencer dominicana que trabajaba como bailarina en Estados Unidos, se encontraba en camino hacia su casa, ubicada en New Jersey, y fue atacada con arma de fuego.

La mujer de 29 años se movilizaba en un vehículo Mercedes Benz y fue encontrada con varios impactos de bala en la avenida Cross County Parkway, en New York.

En consecuencia, las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para descubrir qué fue lo que sucedió y quién estuvo detrás de este trágico hecho.

Ariela La Langosta, la reconocida influencer, era una de las mejores amigas del rapero Tekashi 6ix9ine. De hecho, fue una de las protagonistas de uno de los videoclips musicales del último tiempo.

En medio de esa coyuntura, el artista urbano tuvo una reacción desgarradora apenas se enteró de la muerte de su amiga y escribió un par de sentidos mensajes en su cuenta de Instagram.

Estos fueron los desgarradores mensajes que escribió Tekashi 6ix9ine, tras el asesinato de Ariela La Langosta, la reconocida influencer

Cuando se confirmó la trágica muerte de Ariela La Langosta, Tekashi 6ix9ine, el rapero estadounidense, compartió tres videos de momentos felices junto a ella y dejó claro que fue una persona muy importante en su vida.

"No existe. Te amo", escribió Tekashi 6ix9ine en la primera historia. Posteriormente, a los pocos segundos, manifestó que no existe una persona que tuviera un corazón más lindo y, por último, la describió como un "tremendo mujerón" y le agradeció por el apoyo y la compañía que siempre le brindó.

¿Qué estaba realizando Ariela La Langosta en New York antes de intentar volver a su casa?

Ariela La Langosta, la reconocida influencer y bailarina dominicana, compartió varias historias en Instagram en las que mostró que, antes del ataque, se encontraba disfrutando junto a unos amigos de un entorno de fiesta.

Es así como las autoridades tratarán de buscar testimonios con el objetivo de determinar si alguien percibió alguna acción que pueda ser clave en la resolución del caso.

 

 

