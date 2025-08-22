Este fue el último video que publicó en redes sociales Carlos 'Cerdo' Molina, la figura de la televisión que murió

El pasado 21 de agosto de 2025, se confirmó la muerte de Carlos 'Cerdo' Molina, el humorista que tuvo icónicos personajes en los programas 'La Tele Letal' y 'El Siguiente Programa'.

Esta figura de la televisión colombiana tenía 73 años y cautivó a los televidentes por su humor directo y su capacidad para entretener.

En el momento en el que los seguidores de Carlos 'Cerdo' Molina se enteraron de su muerte, no podían creerlo y quedaron en shock. Por lo tanto, algunos de ellos han recordado su último video en su cuenta de Instagram y han escrito múltiples mensajes de condolencias.

Este fue el último video que publicó en redes sociales Carlos 'Cerdo' Molina, icónico en 'La Tele Letal'

El último video que Carlos 'Cerdo' Molina publicó en su cuenta de Instagram, en donde no era muy activo y, por ende, no tenía tantos seguidores, fue el 14 de junio de 2021.

En esa grabación, el humorista, con su actitud jocosa, bromeó con que se postularía a la presidencia de Colombia, presentó sus supuestas propuestas y les pidió a los ciudadanos que le hicieran llegar peticiones adicionales.

"Haré pedagogía electoral para que aprendan a usar esto (la cédula), lucharé por los menos favorecidos y la chusma, pero tampoco permitiré que hagan lo que quieran. Escríbanme, manden sus videos con sus propuestas, que mis expertos asesores considerarán cada una de sus inquietudes porque mmi verdadero partido político será el pueblo", inició diciendo Carlos 'Cerdo' Molina en el video.

"Participen en mis redes sociales, la solución es que entre todos nos debemos encontrar. Los espero", concluyó.

Por lo tanto, con el fin de continuar la broma, sus seguidores en ese entonces comentaron que tenía todo su apoyo y que estaban muy interesantes sus propuestas.

Estos son los mensajes de condolencias que los seguidores han escrito tras la muerte de Carlos 'Cerdo' Molina, figura en la televisión colombiana

En el tweet en el que el programa 'La Tele Letal' confirmó la muerte de Carlos 'Cerdo' Molina, los seguidores han recordado las risas que les generó el humorista y enfatizado que su legado perdurará para siempre.

RELACIONADO Sentido mensaje de despedida de Martín de Francisco a Carlos Molina tras su muerte

"Muchos momentos divertidos", "que en paz descanse", "el presidente de nuestros corazones", "personaje inolvidable" y "crecimos con Carlos", han sido algunos de los mensajes.