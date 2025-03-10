Carlos Ramón González busca tumbar la medida de aseguramiento en su contra

La defensa de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), pretende evadir la circular roja de Interpol.

En medio del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se cree que mientras estuvo al mando del Dapre, González le habría ordenado a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, orientar la contratación para presuntamente beneficiar a los que entonces eran presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle respectivamente.

¿Qué papel habría tenido Carlos Ramón González?

A cambio de la contratación, supuestamente se le impartieron instrucciones a López para que les entregara dinero a los congresistas. Se cree que Calle recibió mil millones de pesos; mientras que Name habría obtenido tres mil millones de pesos. El propósito central, al parecer, habría sido facilitar el trámite de las reformas del Gobierno que en ese momento cursaban en el Congreso.

Noticias RCN conoció que González está en Nicaragua. Presuntamente, el Gobierno facilitó el trámite para que renovara su residencia en el país centroamericano. El exdirector está allí desde el 5 de noviembre de 2024.

El 16 de septiembre de este año, la Interpol finalmente emitió la circular roja contra él, luego de la solicitud hecha por la Fiscalía. Con esto, se busca impedir que haya fuga y que el exfuncionario del Gobierno responda por los señalamientos.

La tutela con la que busca tumbar la medida

Ante la Corte Suprema, González interpuso una tutela contra la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, con la que pide revocar la circular: “Omitió por completo el análisis de los argumentos presentados por mi defensa, entre los cuales sobresalían: las inconsistencias de Olmedo López en donde me señala y la improcedencia de imputar el delito de peculado por apropiación”.

El exdirector del Dapre aseguró que siempre ha querido compadecer ante la justicia, así esté en suelo centroamericano. En cuestión de pocos días, se espera que la Corte Suprema tome una decisión.