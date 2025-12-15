CANAL RCN
Colombia Video

Carlos Ramón González, el ‘cerebro’ prófugo del caso UNGRD, fue sorprendido de fiesta

Se conoció un video de una fiesta en Nicaragua, donde estuvo el exdirector del Dapre.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
06:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, W Radio dio a conocer un controversial video, en el que apareció Carlos Ramón González de fiesta en Nicaragua.

Martha Peralta rompió el silencio tras señalamientos en el escándalo UNGRD: esto dijo
RELACIONADO

Martha Peralta rompió el silencio tras señalamientos en el escándalo UNGRD: esto dijo

Una de las piezas del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es González, quien ejerció como director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno Petro.

El papel de González en el escándalo

Se cree que entre septiembre y octubre de 2023, cuando era director del Dapre; habría sido la mente detrás. Al parecer, le impartió órdenes a Olmedo López (exdirector de la UNGRD) para que organizara el pago de sobornos a congresistas con los recursos de los contratos.

En este punto aparecen dos nombres importantes: Iván Name y Andrés Calle. Los expresidentes del Senado y Cámara respectivamente se habrían visto beneficiados con los sobornos. $3.000 millones para el primero y $1.000 millones al segundo.

En agosto, Noticias RCN reveló en exclusiva que González estaba en Nicaragua, bajo el gobierno de Daniel Ortega.

La fiesta en Nicaragua promocionada por la Cancillería

Hubo misterio durante meses sobre su paradero y fue el propio Gobierno el que facilitó los trámites pertinentes para su asilo político. Ha estado allí desde el 5 de noviembre de 2024, por lo que está prófugo.

Carlos Ramón González busca tumbar la medida de aseguramiento en su contra
RELACIONADO

Carlos Ramón González busca tumbar la medida de aseguramiento en su contra

Según informó W Radio, el video corresponde a un evento promocionado por la Cancillería el jueves 11 de diciembre. La fiesta se dio en el Teatro Nacional de Nicaragua Rubén Darío y fue bautizada como Noche Vallenata.

El medio de comunicación afirmó que hubo más de 200 invitados. Además, se presentaron Albeiro González y Camerata Bach. El exdirector del Dapre se vio bailando.

La Embajada en Nicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores no se han pronunciado al respecto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

“Tanto dolor solo es posible tramitarlo en compañía”: gobernador de Antioquia sobre accidente de recién graduados

Cundinamarca

Más de 500 familias denuncian graves incumplimientos en un proyecto de vivienda en Cajicá

UNGRD

Abren pliego de cargos contra magistrado de la Corte, Alex Movilla, por presuntas presiones a Sneyder Pinilla

Otras Noticias

Liga BetPlay

Se definió el equipo donde jugará Luciano Pons el próximo año tras marcar 24 goles en 2025

El goleador argentino tuvo un gran año vistiendo la camiseta de Atlético Bucaramanga y se conoció que varios equipos se interesaron en sus servicios.

Yina Calderón

Yina Calderón hizo un 'house tour': así es su casa de cuatro pisos y apenas dos dormitorios

La creadora de contenido mostró su casa desde adentro y sorprendió a sus seguidores al revelar que vive en un barrio popular.

Artistas

Dolor: murió querida actriz de una reconocida serie a nivel mundial

Salario mínimo

No hubo acuerdo en la negociación del salario mínimo: ¿qué pasará ahora?

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?