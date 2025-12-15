Carlos Ramón González, el ‘cerebro’ prófugo del caso UNGRD, fue sorprendido de fiesta

En las últimas horas, W Radio dio a conocer un controversial video, en el que apareció Carlos Ramón González de fiesta en Nicaragua.

Una de las piezas del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es González, quien ejerció como director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno Petro.

El papel de González en el escándalo

Se cree que entre septiembre y octubre de 2023, cuando era director del Dapre; habría sido la mente detrás. Al parecer, le impartió órdenes a Olmedo López (exdirector de la UNGRD) para que organizara el pago de sobornos a congresistas con los recursos de los contratos.

En este punto aparecen dos nombres importantes: Iván Name y Andrés Calle. Los expresidentes del Senado y Cámara respectivamente se habrían visto beneficiados con los sobornos. $3.000 millones para el primero y $1.000 millones al segundo.

En agosto, Noticias RCN reveló en exclusiva que González estaba en Nicaragua, bajo el gobierno de Daniel Ortega.

La fiesta en Nicaragua promocionada por la Cancillería

Hubo misterio durante meses sobre su paradero y fue el propio Gobierno el que facilitó los trámites pertinentes para su asilo político. Ha estado allí desde el 5 de noviembre de 2024, por lo que está prófugo.

Según informó W Radio, el video corresponde a un evento promocionado por la Cancillería el jueves 11 de diciembre. La fiesta se dio en el Teatro Nacional de Nicaragua Rubén Darío y fue bautizada como Noche Vallenata.

El medio de comunicación afirmó que hubo más de 200 invitados. Además, se presentaron Albeiro González y Camerata Bach. El exdirector del Dapre se vio bailando.

La Embajada en Nicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores no se han pronunciado al respecto.