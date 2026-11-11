CANAL RCN
Colombia

Carro terminó dentro de una cuneta tras salirse de la vía en la Autopista Norte en Antioquia

El accidente ocurrió a la altura del sector de Yamaha, en el norte del Valle de Aburrá.

Carro en cuneta Antioquia
Foto: Redes sociales

Valentina Bernal

noviembre 11 de 2026
06:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un vehículo particular terminó atrapado en una cuneta lateral de la Autopista Norte, luego de que su conductor, al parecer, perdiera el control y se saliera de la calzada.

El hecho se registró a la altura del sector conocido como Yamaha, en el norte del Valle de Aburrá, y quedó registrado en videos que fueron compartidos por ciudadanos.

Video | Cayó delincuente que hurtaba violentamente a personas que caminaban por el Parque La Mariposa
RELACIONADO

Video | Cayó delincuente que hurtaba violentamente a personas que caminaban por el Parque La Mariposa

La emergencia requirió la presencia de organismos de socorro y agentes de Tránsito, quienes llegaron al lugar para atender la situación y verificar las condiciones de las personas que viajaban en el automóvil.

¿Cómo terminó el vehículo en la cuneta?

De acuerdo con los reportes, el carro abandonó la vía y terminó dentro de una cuneta ubicada a un costado de la Autopista Norte. Las primeras versiones indican que el conductor habría perdido el control del automotor, aunque no se han establecido las causas exactas del accidente.

Una vez en el sitio, los equipos de emergencia valoraron a los ocupantes y adelantaron las maniobras necesarias para retirar el vehículo del lugar.

Hasta el momento, no se ha precisado si alguna persona resultó lesionada ni se ha informado la hora exacta en la que ocurrió el incidente.

Accidente generó congestión en el corredor vial

Mientras se desarrollaban las labores para sacar el automóvil de la cuneta, se presentó paso restringido en este tramo de la Autopista Norte, lo que ocasionó congestión para los conductores que se movilizaban hacia el norte de Antioquia.

Angie Rodríguez aseguró que Petro le debería más de $200 millones y reveló consignación misteriosa
RELACIONADO

Angie Rodríguez aseguró que Petro le debería más de $200 millones y reveló consignación misteriosa

Ante este tipo de situaciones, las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y conservar una distancia adecuada entre vehículos para evitar accidentes en las vías.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Corte Suprema abrió indagación previa contra Sandra Ramírez por el caso de Miguel Uribe

Estados Unidos

Ministro Omar Bula presenta disculpas formales a miembros del Partido Demócrata por comentarios en redes

Valledupar

Retiraron la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar luego de que la vandalizaran

Otras Noticias

Selección Colombia

Selección Colombia anunció convocados para el Mundial sub-17: cuándo es y dónde ver los partidos

El combinado nacional viaja a Catar luego de salir campeones del Sudamericano sub-17 de Paraguay de 2026.

Ministerio de Educación

Estas son las universidades más abandonadas por los estudiantes en Colombia: MinEducación entrega dato

Conozca las instituciones con mayor tasa de abandono.

Bogotá

Expoartesanías 2026: fechas y qué se podrá encontrar en la feria de Bogotá

Enfermedades

Cinco hábitos que pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes

México

México capturó a 15 presuntos integrantes del cartel de Sinaloa: así fueron los operativos