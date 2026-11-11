Carro terminó dentro de una cuneta tras salirse de la vía en la Autopista Norte en Antioquia

Un vehículo particular terminó atrapado en una cuneta lateral de la Autopista Norte, luego de que su conductor, al parecer, perdiera el control y se saliera de la calzada.

El hecho se registró a la altura del sector conocido como Yamaha, en el norte del Valle de Aburrá, y quedó registrado en videos que fueron compartidos por ciudadanos.

La emergencia requirió la presencia de organismos de socorro y agentes de Tránsito, quienes llegaron al lugar para atender la situación y verificar las condiciones de las personas que viajaban en el automóvil.

¿Cómo terminó el vehículo en la cuneta?

De acuerdo con los reportes, el carro abandonó la vía y terminó dentro de una cuneta ubicada a un costado de la Autopista Norte. Las primeras versiones indican que el conductor habría perdido el control del automotor, aunque no se han establecido las causas exactas del accidente.

Una vez en el sitio, los equipos de emergencia valoraron a los ocupantes y adelantaron las maniobras necesarias para retirar el vehículo del lugar.

Hasta el momento, no se ha precisado si alguna persona resultó lesionada ni se ha informado la hora exacta en la que ocurrió el incidente.

Accidente generó congestión en el corredor vial

Mientras se desarrollaban las labores para sacar el automóvil de la cuneta, se presentó paso restringido en este tramo de la Autopista Norte, lo que ocasionó congestión para los conductores que se movilizaban hacia el norte de Antioquia.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y conservar una distancia adecuada entre vehículos para evitar accidentes en las vías.