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Retiraron la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar luego de que la vandalizaran

A la escultura le quitaron el brazo derecho, por lo que tendrá que ser restaurada.

Vandalizan estatua de Diomedes Díaz.
Vandalizan estatua de Diomedes Díaz. Foto: Alcaldía de Valledupar.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 11 de 2026
05:12 p. m.
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Por medio de sus redes sociales, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, hizo una grave denuncia al revelar que fue vandalizada la estatua en honor al cantante Diomedes Díaz.

Vandalizaron la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar
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El mandatario reveló que le mutilaron el brazo derecho a la escultura ubicada en la glorieta Los Juglares en el Parque de la Provincia. “Exijo respeto a los visitantes por nuestros bienes públicos y el legado cultural”, aseguró.

Le quitaron un brazo a la estatua

La obra es de tamaño real y muestra al ‘Cacique de la Junta’ sentado, sonriendo y haciendo uno de sus recordados gestos con los brazos. Fue construida por los artistas Jhon Jaider Peñaloza Almanza y Carlos Misael Martínez Bello.

Esta no fue la primera vez que vandalizaban la escultura; pero en esta oportunidad, las autoridades tomaron una importante decisión tras conocerse estos daños que se presentaron el sábado 7 de noviembre.

La Alcaldía informó que retiraron la obra para llevar a cabo el respectivo procedimiento de recuperación. Por eso, la Oficina de Cultura efectuó una evaluación inicial de las afectaciones. Aparte del brazo, hubo daños en la superficie.

Revisarán las otras esculturas

“¡Nos llevamos al Cacique! Por culpa de las personas faltas de cultura y amor en las inversiones públicas, hoy retiramos la estatua de Diomedes Díaz para su restauración (…) Seguimos trabajando para proteger nuestro legado y mantener a Valledupar Ciudad de Eventos”, señaló el alcalde en sus redes sociales.

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Acto seguido, se supo que la llevaron a una bodega municipal, donde estará bajo custodia mientras avanza la restauración. Además, aprovechando esta situación, las autoridades también revisaron las otras siete obras presentes en este punto que homenajean a otros referentes del vallenato.

En ese orden de ideas, se anunció la restauración de las estatuas de Kaleth Morales, Jorge Oñate, Iván Villazón, Peter Manjarrés, Carlos Vives y el busto de Leandro Díaz.

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