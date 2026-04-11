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VIDEO | Avión se salió de la pista y provocó el cierre del aeropuerto de Barranquilla

De acuerdo con versiones preliminares, el avión habría perdido el control durante la maniobra de aterrizaje.

Sanción por incumplimiento en el aeropuerto de Barranquilla
Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Foto Archivo RCN

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
05:37 p. m.
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Un incidente se registró durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, luego de que una aeronave tipo HondaJet presuntamente se saliera de la pista.

Avión se salió de la pista en el aeropuerto de Barranquilla

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De acuerdo con versiones preliminares, el avión habría perdido el control durante la maniobra de aterrizaje y terminado fuera de la pista, situación que habría ocasionado daños en la aeronave y obligado a activar los protocolos de emergencia del terminal aéreo.

Como consecuencia del incidente, las operaciones en el aeropuerto fueron suspendidas temporalmente mientras los organismos correspondientes atienden la contingencia y adelantan las labores necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones.

La situación también estaría generando complicaciones en el tráfico aéreo. Según los reportes preliminares, algunos vuelos que tenían previsto aterrizar en Barranquilla estarían siendo desviados hacia el aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena.

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Por ahora, no se conocen detalles oficiales sobre las circunstancias exactas en las que habría ocurrido el incidente ni sobre el estado de salud de las personas que viajaban a bordo de la aeronave.

Se espera que las autoridades aeronáuticas entreguen información sobre lo sucedido, las posibles causas del incidente y el momento en que podrían reanudarse las operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

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