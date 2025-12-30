Cartagena Festival de Música 2026: 20 años, nueva etapa y Julio Reyes Copello

Del 4 al 12 de enero de 2026, el festival llegará a su vigésima edición con una ambiciosa programación que conecta la tradición de la música clásica con nuevas miradas hacia el futuro. La cita cultural, una de las más importantes de Latinoamérica, tendrá como eje temático El alma y el cuerpo y contará con la participación de figuras internacionales, mientras se prepara el camino para que el multipremiado músico colombiano Julio Reyes Copello asuma la dirección artística a partir de 2027.

El Cartagena Festival de Música inicia una etapa de transición histórica

La edición número 20 del Cartagena Festival de Música será mucho más que una celebración conmemorativa. Representa un punto de inflexión en la historia del evento, que durante dos décadas se ha consolidado como una plataforma clave para la música clásica en Colombia y América Latina. Esta transición culminará en 2026, con una programación diseñada para honrar el pasado y proyectar el futuro del festival.

Durante este periodo, Julio Reyes Copello ejercerá como productor ejecutivo, un rol estratégico que permitirá asegurar continuidad artística y abrir nuevas rutas de crecimiento internacional. Su llegada refuerza la apuesta del festival por ampliar audiencias sin perder la rigurosidad musical que lo ha caracterizado.

Julio Reyes Copello asumirá la dirección artística en 2027

El anuncio de Julio Reyes Copello como futuro director artístico marca uno de los momentos más relevantes en la historia reciente del festival. Ganador de 14 premios Grammy (latinos y anglo), el músico colombiano asumirá oficialmente el liderazgo artístico en 2027.

Reyes Copello ha expresado su vínculo personal con Cartagena y su deseo de devolverle a Colombia parte de su experiencia internacional. Formado como pianista y compositor en música clásica, su trayectoria se ha caracterizado por tender puentes entre repertorios académicos y públicos más amplios, una visión que coincide con el espíritu del Cartagena Festival de Música.

“Cartagena es la vitrina de Colombia ante el mundo”, ha señalado el músico, destacando el privilegio de sumarse a un proyecto que considera fundamental para la proyección cultural del país.

‘El alma y el cuerpo’, el concepto central de la edición 2026

La temática de la vigésima edición, El alma y el cuerpo. Universalismo musical y las escuelas populares, propone un diálogo entre lo académico y lo popular. El programa recorrerá obras fundamentales del canon clásico, desde el barroco hasta el romanticismo temprano, y se complementará con composiciones asociadas a escuelas nacionalistas del norte y este de Europa.

También habrá un espacio destacado para la música latinoamericana, con obras de compositores como Carlos Guastavino y Alberto Ginastera (Argentina), Ernesto Lecuona (Cuba) y figuras colombianas como Adolfo Mejía y Luis Antonio Calvo. Este enfoque reafirma el compromiso del festival con la diversidad cultural y la identidad regional.

Invitados internacionales y protagonismo colombiano

El Cartagena Festival de Música 2026 contará con invitados de alto nivel, entre ellos la Orquesta de Cámara Franz Liszt, el ensamble vocal VOCES8 Scholars y el violinista ruso Maxim Vengerov, considerado uno de los más importantes de su generación. A ellos se suma el reconocido clarinetista y saxofonista cubano Paquito D’Rivera, quien se presentará junto a la Orquesta Sinfónica de Cartagena bajo la dirección de Paola Ávila.

Como es tradición, el talento colombiano tendrá un lugar protagónico. La Filarmónica Joven de Colombia, el Giovanni Parra Quinteto, el Bogotá Piano Trío y el violonchelista Santiago Cañón Valencia representarán al país en una programación que combina excelencia, formación y proyección internacional.

Un legado que honra el pasado y proyecta el futuro

El programa de esta edición fue diseñado por Antonio Miscenà, director artístico durante 14 años, cuya curaduría temática fue clave para posicionar al festival como uno de los más importantes de la región. El Cartagena Festival de Música rinde homenaje a su legado, mientras se prepara para una nueva etapa que promete ampliar su impacto cultural.

Con una programación sólida, figuras de talla mundial y una visión renovada, el Cartagena Festival de Música 2026 se perfila como un evento imperdible en la agenda cultural de Colombia y Latinoamérica. Toda la información oficial está disponible en el sitio del festival.