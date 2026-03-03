Comité de la Regla Fiscal lanza alerta: Gobierno gasta más de lo que recibe y pide recorte de $30 billones

Una fuerte advertencia lanzó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre el estado de las finanzas públicas.

En su más reciente evaluación, el organismo, que es autónomo, aunque hace parte del Ministerio de Hacienda, concluyó que el Gobierno Nacional está gastando muy por encima de lo que realmente recibe.

La lectura es directa: los egresos siguen en niveles altos mientras los ingresos no alcanzan para cubrirlos, lo que amplía el desbalance y presiona el endeudamiento.

Las cifras expuestas muestran la magnitud del problema. En 2025, los gastos del Gobierno sumaron 420 billones de pesos, mientras que los ingresos llegaron a 302 billones de pesos. La diferencia entre ambos rubros refleja un desfase considerable en las cuentas públicas.

El presidente del Comité, Juan Carlos Ramírez, fue enfático en la gravedad del panorama:

Ese desbalance económico es insostenible porque significa un incremento de la deuda, lo que en el largo plazo hace que la economía se pueda contraer de manera significativa.

El organismo advierte que este escenario implica más endeudamiento para cubrir el déficit, lo que puede generar efectos adversos en el mediano y largo plazo.

¿Qué soluciones plantea el Comité de la Regla Fiscal?

Frente a este panorama, el Comité sostiene que no basta con advertencias: se requiere un ajuste concreto.

Pensamos que para cumplir las metas que se han hecho públicas se necesita un ajuste de alrededor de los, este año, de alrededor de los 30 billones de pesos.

Es decir, un recorte o ajuste cercano a los 30 billones de pesos sería necesario este mismo año para acercarse a las metas fiscales anunciadas públicamente.

Además, en su evaluación el Comité menciona el riesgo de un posible “recalentamiento” de la economía, escenario que describen como una combinación de mucho gasto, ingresos limitados y un endeudamiento creciente.

La conclusión del organismo es clara: sin un ajuste significativo, el incremento de la deuda continuará y el impacto podría sentirse en la dinámica económica del país.