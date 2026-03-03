CANAL RCN
Colombia Video

Comité de la Regla Fiscal lanza alerta: Gobierno gasta más de lo que recibe y pide recorte de $30 billones

El organismo advirtió que el desbalance es insostenible y que el aumento de la deuda podría afectar la economía en el largo plazo.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
10:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una fuerte advertencia lanzó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre el estado de las finanzas públicas.

En su más reciente evaluación, el organismo, que es autónomo, aunque hace parte del Ministerio de Hacienda, concluyó que el Gobierno Nacional está gastando muy por encima de lo que realmente recibe.

VIDEO | Conductor agredió brutalmente a un policía tras ser detenido por evadir un puesto de control en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Conductor agredió brutalmente a un policía tras ser detenido por evadir un puesto de control en Bogotá

La lectura es directa: los egresos siguen en niveles altos mientras los ingresos no alcanzan para cubrirlos, lo que amplía el desbalance y presiona el endeudamiento.

Gobierno estaría gastando más de lo que recibe, según el Comité de la Regla Fiscal

Las cifras expuestas muestran la magnitud del problema. En 2025, los gastos del Gobierno sumaron 420 billones de pesos, mientras que los ingresos llegaron a 302 billones de pesos. La diferencia entre ambos rubros refleja un desfase considerable en las cuentas públicas.

El presidente del Comité, Juan Carlos Ramírez, fue enfático en la gravedad del panorama:

Ese desbalance económico es insostenible porque significa un incremento de la deuda, lo que en el largo plazo hace que la economía se pueda contraer de manera significativa.

El organismo advierte que este escenario implica más endeudamiento para cubrir el déficit, lo que puede generar efectos adversos en el mediano y largo plazo.

¿Qué soluciones plantea el Comité de la Regla Fiscal?

Frente a este panorama, el Comité sostiene que no basta con advertencias: se requiere un ajuste concreto.

Incendio en habitación dejó sin vida a una mujer y a un niño de 3 años en Cali: los hallaron calcinados
RELACIONADO

Incendio en habitación dejó sin vida a una mujer y a un niño de 3 años en Cali: los hallaron calcinados

Pensamos que para cumplir las metas que se han hecho públicas se necesita un ajuste de alrededor de los, este año, de alrededor de los 30 billones de pesos.

Es decir, un recorte o ajuste cercano a los 30 billones de pesos sería necesario este mismo año para acercarse a las metas fiscales anunciadas públicamente.

Además, en su evaluación el Comité menciona el riesgo de un posible “recalentamiento” de la economía, escenario que describen como una combinación de mucho gasto, ingresos limitados y un endeudamiento creciente.

La conclusión del organismo es clara: sin un ajuste significativo, el incremento de la deuda continuará y el impacto podría sentirse en la dinámica económica del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

CNE

Tribunal advierte presunto caso de trashumancia en Guaviare previo a elecciones del 8 de marzo

Luis Carlos Galán

El general (r) Miguel Maza Márquez fue dejado en libertad condicional

Bogotá

Anuncio clave en importante obra que cambiará la movilidad en el norte de Bogotá

Otras Noticias

Reino Unido

Reino Unido toma decisión que afectará a miles: dejará de expedir visas de estudio para cuatro países

En los últimos años, los originarios de estos cuatro países han tenido un uso indebido del visado.

Selección Colombia Femenina

🔴 Colombia vs. Argentina, SheBelieves Cup: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

La selección Colombia Femenina enfrenta este miércoles a Argentina en la SheBelieves Cup. Prográmese.

La casa de los famosos

Casa de los Famosos Colombia: noche de nominación dejó inesperados nombres en placa

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 3 de marzo de 2026

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México