Controversia en Cartagena por contrato de 2,4 millones de euros

Con un acuerdo de entendimiento que está firmado por el alcalde William Dau, el gobierno de Países Bajos hace una donación de 2,4 millones de euros para proyectos de infraestructura hídrica en la ciudad. Hasta ahí, todo bien, algo que seguramente beneficiará a la ciudad, lo polémico está en los consorcios que se encargarán de ejecutar ese presupuesto.

Llama la atención que entre la lista aparece el nombre de la ONG Fem.

“Y oh, sorpresa, el segundo consorcio aparece la fundación Fem, es decir ella está utilizando, presuntamente, su posición de poder para entregar contratación a través de los Países Bajos”, denunció el concejal de Cartagena, Sergio Mendoza.

La persona a la que hacen referencia es Ana María González, actual secretaria de Interior de Cartagena, y quien, además, según la propia página web de la fundación, hace parte de su junta directiva y es su fundadora.

Desde varios sectores han denunciado malestar por esto, más cuando se tiene en cuenta que antes de ser secretaria del Interior, González era directora de Cooperación Internacional de la Alcaldía.

“En el 2020 estuvo suscribiendo documentos como directora ejecutiva de la fundación Fem, es decir, que estando en la oficina de cooperación internacional”, apuntó Mendoza.

Ante esto, González aseguró haber dejado de trabajar en la ONG en el 2018, sin embargo, la buscamos para preguntarle si actualmente tiene un vínculo con Fem.

“Soy fundadora, y por estatutos, hago parte de la asamblea de esa fundación de manera vitalicia”, respondió.

Al ser cuestionada de si considera o no que que existe alguna inhabilidad ética o política por ser precisamente la fundadora de la ONG Fem, dijo:

“Yo no me enteré en lo absoluto ni siquiera que Fem había participado, no tenía ni idea. De lo que usted me pregunta yo siento que lo que pasa es que nosotros tenemos unas capacidades internacionales”.

Aunque algunas personas aseguraron que la fundación Fem está estudiando la posibilidad de salir del consorcio, en la página web de la ONU sigue apareciendo su nombre entre los seleccionados para ese contrato.

Pero no es el único que involucra a la fundación y que hoy tiene en apuros a la secretaria González. En el Secop aparecen varios contratos entregados por la Alcaldía a estas mujeres que, a su vez, hacen parte de la fundación Fem.