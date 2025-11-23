El plan con el que el Cartel de los Soles quiere infiltrarse en la política colombiana: hay un narco detrás

Se ha hablado mucho sobre el Cartel de los Soles por estos días. Noticias RCN conoció que hay un hombre, a quien relacionan con la organización criminal, que estaría tratando de infiltrar a la política de Colombia.

El cartel estaría intentando corromper campañas políticas en Norte de Santander. David ‘El Faraón’ es el nombre y alias de uno de los denominados narcotraficantes invisibles de origen venezolano que tiene a las autoridades bajo alerta.

El hombre detrás de todo: alias El Faraón

Noticias RCN conoció tres denuncias que reposan ante la Fiscalía en las que una mujer, hoy testigo protegida, revela cómo luego del asesinato de su esposo; personas ligadas a ‘El Faraón’ y el Cartel de los Soles la amenazaron y arrebataron bienes.

De acuerdo con la denuncia, estos habían sido dejados por su esposo. Ahora son utilizados para ganar influencia económica y política en la región. El abogado José Botello, veedor de la denuncia, trasladó el material probatorio a las autoridades de Estados Unidos.

Cartel de los Soles será designada como organización terrorista

Luego de varias semanas, recibió una comunicación del FBI. Este lunes 24 de noviembre tendrá un encuentro para ampliar los detalles de estos señalamientos. El abogado señala tener evidencias de reuniones, escritos y testimonios sobre cómo las facciones del Cartel de los Soles pretenderían intervenir en el panorama electoral de 2026.

Recientemente, en la Cámara de Representantes fue denunciado públicamente este caso. La Fiscalía deberá determinar si detrás de estas presiones hay una disputa comercial, un esquema de extorsión o intereses mayores que podrían impactar el escenario político.

Hace pocos días, se conoció que el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene la intención de designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Se hará realidad desde el 24 de noviembre.

Las autoridades señalan a Nicolás Maduro como la cabeza de la estructura, la cual tendría sus tentáculos en otros altos funcionarios del régimen, servicios de inteligencia, Ejército, legisladores y el poder en general de Venezuela.