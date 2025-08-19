CANAL RCN
Internacional Video

Cartel de los Soles de Nicolás Maduro es el blanco de los buques de EE. UU. que rodean Venezuela

Este sería un operativo inédito de Estados Unidos que no se desarrollaba hace décadas.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
09:42 p. m.
El gobierno de Donald Trump confirmó un gran despliegue militar en las costas cerca de Venezuela que incluiría tres buques de guerra que estarían acorralando al régimen de Nicolás Maduro.

Esto hace parte de un operativo contra las organizaciones narcoterroristas que operan en la zona, entre ellos el cartel de los Soles.

Estados Unidos confirmó el despliegue de tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela. Son embarcaciones con una gran capacidad militar, tanto de defensa antiaérea y antisubmarina como de respuesta a posibles amenazas externas.

¿Qué tan poderosos son los buques desplegados por Estados Unidos cerca a Venezuela?
EE. UU. asegura que Nicolás Maduro es el líder del Cartel de los Soles

Desde la Casa Blanca también han calificado a Nicolás Maduro, líder del cartel de los Soles, de ser el cabecilla de esta organización criminal. Aseguran que se trata de un fugitivo.

“El presidente Trump ha sido muy claro que está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener el flujo de drogas a Estados Unidos y traer a los responsables ante la justicia”, indicó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

De esta manera, la portavoz de la Casa Blanca no solo confirmó el despliegue de buques de guerra en costas cerca de Venezuela, sino enfatizó que Estados Unidos usará todo el poder para atacar a las organizaciones narcoterroristas de la zona, entre ellas, el cartel de los Soles, cuyo jefe es Nicolás Maduro, según acusaciones de la administración Trump.

El régimen de Maduro es un cartel narcoterrorista. Maduro es un fugitivo de la justicia, cabecilla de este cartel.

EE. UU. insiste en la recompensa más grande de su historia por Maduro

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respaldó las declaraciones de la portavoz a través de su cuenta personal en X, junto con el hashtag #Venezuela.

También republicó el cartel de recompensa de 50.000 dólares que otorga el gobierno Trump a quien lleve la captura de Nicolás Maduro, quien es acusado de varios delitos, entre ellos conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína.

