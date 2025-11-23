EE. UU. designará al Cartel de los Soles como organización terrorista: aseguran que Maduro es quien la lidera

Estados Unidos se alista para anunciar este lunes la inclusión del denominado Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que marcaría un nuevo capítulo en la tensión política y militar entre Washington y Caracas.

Estados Unidos incluirá el Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras

La administración de Donald Trump sostiene que esta supuesta estructura criminal estaría liderada por Nicolás Maduro y figuras de alto rango del chavismo, aunque expertos han cuestionado la existencia formal de dicho cartel y lo describen más bien como redes de corrupción que facilitan actividades ilícitas.

La lista incluye actualmente a grupos extremistas, guerrillas y, más recientemente, organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en México y Colombia.

La eventual inclusión del Cartel de los Soles ampliaría las herramientas legales de Estados Unidos para presionar al gobierno venezolano.

“Son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio”, afirmó el secretario Marco Rubio, una de las voces más fuertes de la administración Trump respecto a Venezuela.

El anuncio llega en medio de una creciente presencia militar estadounidense en el Caribe. Washington movilizó el portaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones de combate para operaciones antidrogas, movimientos que Maduro denuncia como preparativos para un intento de derrocamiento.

Analistas consultados advierten que la nueva designación podría ampliar las opciones de acción del gobierno estadounidense. Juan Manuel Trak, experto en sociopolítica, explicó que la medida abre “posibilidades militares y sancionatorias” para la Casa Blanca.

En paralelo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó maniobras con bombarderos B-52 en el Caribe. Aunque la inclusión en la lista no implica automáticamente acciones militares, el secretario de Defensa estadounidense ha dicho que la decisión brindará “un montón de opciones nuevas” al gobierno.

Hasta ahora, se registran 83 fallecidos en cerca de veinte bombardeos contra presuntas narcolanchas en la zona.

La autoridad aeronáutica estadounidense emitió además una alerta para operadores civiles ante el “empeoramiento de la seguridad” y el incremento de actividad militar en los alrededores de Venezuela. Esto ha alimentado percepciones de que una operación militar podría estar cerca, según señaló Trak.

Otros analistas consideran que, de ocurrir una intervención, sería limitada y focalizada en pistas o infraestructuras vinculadas al narcotráfico, evitando centros urbanos.

La designación como organización terrorista también tendría efectos directos sobre la economía venezolana.

Estados Unidos prohíbe cualquier apoyo o provisión de recursos a entidades incluidas en la lista, lo que podría afectar sectores que hasta ahora no habían sido impactados por las sanciones aplicadas desde 2019.

Continúa la tensión entre EE. UU. y Venezuela ¿Por qué?

RELACIONADO Estas son las aerolíneas que suspenden sus vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

Aunque la industria petrolera ya opera bajo un duro embargo, expertos consideran que la comercialización de crudo en el mercado negro podría enfrentar mayores obstáculos si la flota estadounidense decide intervenir en el tránsito de estos cargamentos.

A pesar de la creciente presión, el escenario político continúa marcado por la incertidumbre. Maduro se ha mostrado desafiante, insistiendo en que está dispuesto a mantenerse en el poder y descartando cualquier impacto de las amenazas estadounidenses.

Incluso ha insinuado que estaría dispuesto a reunirse directamente con Trump, quien también ha dejado abierta la puerta a una negociación.