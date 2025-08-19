Judicializado en Soacha a hombre señalado de vender medicamentos de manera ilegal

La Fiscalía General de la Nación presentó ante la justicia a Sergio Fabián Alarcón Beltrán, señalado de almacenar y comercializar de forma irregular medicamentos destinados al uso institucional, especialmente para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y diabetes, en diferentes sectores de Soacha, Cundinamarca.

RELACIONADO Hombre dopaba a sus víctimas con medicamentos psiquiátricos para robarlos en Soacha

Capturan a sujeto que comercializaba ilegalmente medicamentos en Soacha

De acuerdo con la investigación, el procesado presuntamente obtenía los fármacos a través de familiares de personas fallecidas, productos vencidos o sin las condiciones de conservación adecuadas.

Además de esto, habría alterado los lotes de fabricación y las fechas de vencimiento para ponerlos nuevamente en circulación en el mercado ilegal.

Durante un allanamiento en el barrio Ciudad Verde, las autoridades capturaron a Alarcón Beltrán y encontraron más de 700 unidades de medicamentos, cuyo valor alcanzaría los tres millones de pesos, además de dos teléfonos celulares que quedaron bajo custodia para fortalecer el proceso investigativo.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó a Sergio Fabián Alarcón Beltrán por su presunta responsabilidad en el almacenamiento y comercialización ilegal de medicamentos, de uso institucional, para enfermedades cardiovasculares y diabetes que eran distribuidos en varios sectores de Soacha (Cundinamarca)”, detalló la Fiscalía.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de enajenación ilegal de medicamentos, aunque el acusado no aceptó los cargos.

Las autoridades recordaron que este tipo de prácticas representan un grave riesgo para la salud pública, ya que la manipulación y venta irregular de fármacos puede ocasionar complicaciones severas en los pacientes que los consumen.

RELACIONADO Capturan banda que se aprovechaba de menores en parques y colegios para traficar droga en Soacha

“En diligencias de registro y allanamiento realizadas en el barrio Ciudad Verde, en Soacha, fue capturado Alarcón Beltrán, y le incautaron más de 700 unidades de medicamentos, cuyo valor podrían alcanzar los 3 millones de pesos. Adicionalmente, se encontraron dos celulares. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de enajenación ilegal de medicamentos. Cargo que no fue aceptado”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.