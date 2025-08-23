Desabastecimiento de medicamentos en las UCI y críticas a la interventora de la Nueva EPS preocupan en el sector salud

El Sindicato de Médicos de las Unidades de Cuidados Intensivos realizó una solicitud formal al Ministerio de Salud y al Invima para informar públicamente sobre la disponibilidad de medicamentos y las medidas adoptadas para evitar una crisis por desabastecimiento, tras quedarse sin algunos de los que necesita sus pacientes.

En un comunicado reciente, el sindicato expresó su “profunda preocupación frete a la grave situación de desabastecimiento de medicamentos esenciales en las unidades de cuidados intensivos, tales como norepinefrina, vasopresina, azul de metileno, furosemida y milrinone”.

En el pronunciamiento, advirtieron que la situación es compleja y pone en riesgo el bienestar y, posterior, recuperación de los pacientes que se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Por tanto y para garantizar sus derechos fundamentales, recordaron que “tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos, es deber irrenunciable del estado garantizar la prestación eficiente continua y oportuna de los servicios de salud, así como asegurar la disponibilidad y acceso a los medicamentos indispensables para la preservación de la vida, como es en una UCI”.

Nombramiento de Gloria Libia Polanía como interventora de la Nueva EPS también generó una alerta en el sector salud:

Luego de que Gloria Libia Polanía fuera nombrada interventora de la Nueva EPS, se presentó una demanda, ante el Concejo de Estado en Cali para buscar su nulidad parcial.

Y es que, a pesar de que Polanía fue interventora de las EPS Asmetsalud y Coosalud, de acuerdo con el documento, no superó el puntaje mínimo en el examen realizado Para elegir a una persona que ocupara el cargo, al que llegó por decisión de la Superintendencia de Salud.

“De los 91 ciudadanos que presentaron la prueba escrita de conocimientos, 38 resultaron aprobados al superar el puntaje mínimo exigido, de 60 puntos (…) Doña Gloria Libia Polanía ocupó el puesto 55 en el listado general de aspirantes a interventor con un puntaje de 54,62 siendo calificada como no aprobada”, se lee en la demanda.

Veedores de salud y una queja disciplinaria cuestionan el nombramiento de la Superintendencia

Veedores de salud, como José Villamil también cuestionaron su nombramiento: “Se hace un concurso con la Universidad Nacional que cuesta un poco de plata, la señora no llegó a estar entre los primeros, ni siquiera pasó, según el puntaje mínimo. Sin embargo, la nombraron, porque el superintendente dice que es a su criterio”.

Y el concejal de Bogotá Daniel Briceño informó que fue radicada “una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, para que investigue al señor Giovanni Rubiano por haber nombrado, por haber asignado a la señora Gloria Libia Polanía sin que aprobara dicho examen de conocimientos”.

La Superintendencia de Salud dijo a Noticias RCN que la elección de Polanía se dio a través del mecanismo excepcional y que en su proceso de intervención a Asmetsalud y Coosalud generó resultados significativos.