¿Por qué sigue teniendo alta seguridad el conjunto donde vivía Mauricio Leal?

Después de varios meses de que haya ocurrido una de las mayores tragedias familiares de los últimos tiempos en Colombia, tras revelarse de Jhonier Leal asesinó a su hermano Mauricio Leal, reconocido estilista, y a su madre, Marleny Hernández, la casa donde residían estas personas sigue esperando algún arrendatario interesado, pero para sorpresa de muchos, en medio de una custodia de seguridad bastante alta.

Las autoridades y una inmobiliaria que tiene en su poder la vivienda de Mauricio Leal pretenden que la casa sea arrendada en una suma de varios millones de pesos mensuales, sin embargo, la dificultad para que esto se pueda lograr ha mantenido debido a que la tragedia aleja de gran manera a los interesados.

Le puede interesar: Lo que hizo Jhonier Leal tras el presunto homicidio de otra persona hace 13 años

Custodia del condominio de Mauricio Leal

Para sorpresa de muchos, a pesar de que el hecho se haya presentado hace varios meses, en el municipio de La Calera los transeúntes se preguntan por qué el condominio permanece custodiado de gran manera por seguridad.

El Tiempo se dio a la tarea de intentar ingresar al condominio donde estaba ubicada la casa con el pretexto de averiguar sobre la misma y su posible arrendamiento.

Según la información del diario, tres anillos de seguridad separan al condominio de la vía principal que conduce a este, desde Bogotá.

En el primer anillo de seguridad se pregunta hacia dónde se dirige el vehículo, confirmando que será difícil que se acerquen a dicha casa por las autoridades que las custodian.

Tras casi dos kilómetros después de poder avanzar, la portería del condominio aparece con casi seis vigilantes, quienes nuevamente preguntan hacia dónde se dirigen y reafirman que será difícil llegar hasta ese lugar.

Vea también: ¡Sigue el escándalo! Jhonier Leal estaría involucrado en otro caso de homicidio

¿Por qué sigue custodiada la casa de Mauricio Leal?

Hasta allí se puede avanzar, pues según varios residentes del lugar, la cantidad de medios de comunicación que se hacían presentes en el conjunto era impresionante hasta que se les solicitó a las autoridades no permitir más la visita.

“Hace un tiempo venían muchos medios, espectadores y gente que quería ver lo que había pasado, y se permitió, pero ya no se puede más, la gente quiere estar tranquila y pasar la página de lo que ocurrió. Ya no se puede entrar”, recogió el medio sobre unas declaraciones de una persona que no quiso ser identificada.

“Yo creo que a todos nos cambió un poco la vida lo que sucedió aquí. No solo porque fue impactante saber que lo que mostraban en las noticias había ocurrido a unos pocos metros de nuestras casas, sino porque, además, en algún momento creímos que iba a ser difícil poder seguir viviendo aquí. A mí, por ejemplo, ya no me gusta decir donde vivo, me parece incómodo por las preguntas que sé que vienen después de que escuchan el nombre del lugar”, continuó.

Más información: Se conocen los detalles del preacuerdo de la Fiscalía con Jhonier Leal

Con el propósito de no causar intranquilidad a las personas que residen en el conjunto, el paso está completamente restringido y además de los vigilantes de la seguridad privada, también se cuenta con anillos de las autoridades, ante posibles visitas.