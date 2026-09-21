¿Qué es la Casa Libertad de Bogotá? Estos son los servicios y oportunidades que ofrece

Cada día son frecuentes las noticias relacionadas con crímenes y de personas que quedan tras las rejas. Sin embargo, ¿qué pasa con ellas cuando cumplen con sus condenas?

Bogotá le ha puesto la lupa a este escenario con la Casa Libertad, un espacio de la Secretaría de Seguridad enfocado en los ciudadanos que deseen rehacer sus vidas tras estar privados de la libertad.

Ayudar a los que cumplieron penas

En este lugar se ofrecen actividades laborales, educativas y de acompañamiento con el fin de que los interesados dejen el pasado para mirar hacia delante.

Los servicios disponibles en la Casa Libertad son: acompañamiento personal y familiar, atención psicológica, orientación, talleres familiares, talleres para enfocar proyectos de vida, talleres sobre prevenir el consumo de sustancias, cursos de resolución de conflictos, entre otros.

Además, las personas pueden terminar el bachillerato, construir una hoja de vida, realizar cursos en varias áreas y emprender. En ese orden de ideas, los funcionarios las instruyen para que se preparen para el mundo laboral y puedan expandirse en un mundo que da una segunda oportunidad.

Dirección y horario de atención

De igual forma, la casa ofrece oportunidades para ayudar a la comunidad, con partidos de fútbol, caminatas, visitas a museos, etcétera. Y un dato no menor es que el ciudadano no tuvo necesariamente que salir hace poco de prisión, aplica para cualquiera con condenas ya cumplidas.

Para acceder a los servicios, la casa queda en la avenida Caracas con calle 36-41. Aunque están igualmente habilitados los canales de celular y teléfono: 316 468 0162 o 377 9595, extensión 4900. El horario es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.