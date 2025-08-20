CANAL RCN
Federico Gutiérrez advierte que en el 2025 casi 50 conductores se han fugado tras ocasionar accidentes de tránsito en Medellín

Tan solo, durante el puente festivo de agosto, se registraron dos nuevos casos.

Foto: Freepik

agosto 20 de 2025
Los casos de fuga entre conductores que se han visto involucrados en accidentes de tránsito en Medellín generaron una alerta que el alcalde, Federico Gutiérrez, decidió compartir en sus redes sociales.

En una publicación realizada tras el puente festivo por la Asunción de la Virgen (16, 17 y 18 de agosto) el mandatario advirtió que, en lo que va del año, casi 50 conductores han evadido sus responsabilidades tras verse involucrados en accidentes de tránsito, incluso, con heridos de gravedad.

“Este fin de semana activamos el protocolo de identificación y búsqueda de vehículos fugados en Medellín. Gracias al trabajo articulado con la Alcaldía, la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional y el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, logramos esclarecer 2 graves casos de conductores que intentaron huir después de provocar siniestros viales”, se lee en el mensaje del alcalde Gutiérrez.

Tan solo durante el puente festivo se registraron dos nuevos casos de fuga:

Para exponer la frecuencia con la que ocurre este fenómeno, el alcalde Federico Gutiérrez explicó que, solo durante el puente festivo, se registraron dos nuevos casos de conductores que se dieron a la fuga luego de protagonizar un accidente.

El primero, se registró en la glorieta de la Minorista, en donde un tractocamión atropelló y dejo tendida sobre la calle a una mujer que terminó perdiendo la vida. De acuerdo con el mandatario, con la ayuda de las “cámaras LPR fue ubicado en Robledo y confirmado como responsable”.

Dos víctimas se registraron tras el segundo episodio: el conductor conducía bajo os efectos del alcohol

El segundo caso se registró en el deprimido de Villanueva, cuando un vehículo particular de la marca Chevrolet “atropelló a dos motociclistas y huyó”. Sin embargo “minutos después fue interceptado” y al realizarle una prueba de alcoholemia “el conductor dio positivo en embriaguez”.

De ahí, el llamado del alcalde, tras anunciar que “en lo corrido de este año se han presentado 49 casos de fuga en Medellín. De los cuales, 26 han sido esclarecidos gracias a estos protocolos. No vamos a permitir que los responsables de hechos tan graves evadan la ley. Aquí hay justicia para las víctimas y sus familias”.

