Bajaron las muertes y aumentaron los comparendos: balance oficial de movilidad en puente festivo

Autoridades destacaron la reducción de las muertes en las carreteras.

Movilidad durante puente festivo.
Movilidad durante puente festivo. Foto: Secretaría de Movilidad.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
11:52 a. m.
El Ministerio de Transporte dio a conocer el balance de movilidad durante el puente festivo ocurrido recientemente.

El lunes 18 de agosto fue festivo por la Asunción de la Virgen. Esta fecha es una de las más importantes para la creencia católica, debido a que es el día en el que María fue al cielo en cuerpo y alma.

Motociclistas: los más afectados

En lo corrido del puente (partiendo del viernes 15 de agosto), las muertes por accidentes bajaron 74% con respecto a la misma festividad del año pasado, cuando hubo 117 fallecidos.

Los siniestros viales tuvieron una reducción del 82%, pasando de 606 a 112 casos. Así como los fallecidos, el balance de lesionados se redujo, quedando en 74%. Un año atrás, hubo 753 víctimas; mientras que en este 2025 fueron 194.

De manera más detallada, las cifras apuntaron que los motociclistas siguieron siendo los más afectados. 21 de los fallecidos y 88 lesionados hacían parte de este grupo.

Por otro lado, 4.252.744 vehículos se movilizaron durante el puente festivo. Concretamente en Bogotá y Cundinamarca, hubo más de 1.8 millones de vehículos.

La Secretaría de Movilidad proyectó que 1.11 millones de vehículos iban a salir de Bogotá, mientras que casi 1.20 millones iban a ingresar a la capital. El lunes 18 de agosto se puso en marcha el pico y placa regional.

Razones de los comparendos

A nivel nacional, las terminales de transporte movilizaron a más de 1.5 millones de pasajeros en 141.811 despachos. Además, en las vías las autoridades de tránsito impusieron 4.567 comparendos, más del doble que el año pasado.

Las causas de las multas fueron por: no portar licencia de conducción (1.706), revisión técnico-mecánica vencida (952) y motociclistas conduciendo sin respetar las normas (891). También hubo 53 conductores que tuvieron pruebas de embriaguez positivas.

