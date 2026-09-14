Casi nueve de cada diez pesos recaudados por las cámaras “salvavidas” en Bogotá provienen de una misma infracción

Desde el concejo de Bogotá, el cabildante Marco Acosta advirtió que si las cámaras de fotodetección en la ciudad son “salvavidas” necesitan “demostrar con cifras cuántas vidas han salvado y qué cambió en cada punto después de su instalación”.

Según datos expuestos en medio de un debate de control político, entre 2022 y 2025 se impusieron 2.184.809 comparendos, casi 1.500 por día. Sin embargo, 2.207 siniestros con fallecidos y otros 48.208 con lesionados se registraron en el mismo periodo.

Es así que “la tecnología”, según insistió Acosta, “no puede convertirse simplemente en una herramienta de recaudo”.

RELACIONADO Los tres puntos donde más fotocomparendos se toman en Bogotá

La infracción que más se impone en Bogotá y los tres puntos con más infracciones:

Según datos expuestos por el concejal Acosta, 760.647 millones de pesos fueron recaudados con el sistema de cámaras salvavidas en Bogotá entre 2022 y abril de 2026.

De estos cuatro años, al menos durante los tres primeros, la infracción que más se impuso en la ciudad fue la C29, por exceso de velocidad, llegando a representar un 93,4 % del recaudo anual, y los tres puntos en los que más se realizaron multas fueron la Avenida NQS con Calle 22a, en ambos sentidos, y la Avenida Calle 80 con Carrera 114.

“Estamos”, indicó Acosta, “ante lo que podríamos llamar un monocultivo de la infracción: casi nueve de cada diez pesos recaudados por las cámaras provienen de una sola conducta. La pregunta es si estamos logrando cambiar comportamientos o simplemente capturando infracciones”.

¿Índices de siniestralidad han mejorado en los puntos donde fueron instaladas las cámaras salvavidas?

Según Acosta “no basta con saber cuántas placas detectó una cámara. Si realmente es una Cámara Salvavidas, tenemos que demostrar cuánto cambió la seguridad vial alrededor de ella”, comparando el número de siniestros, fallecidos, lesionados e infracciones en cada punto antes y después de su instalación.

Aun así, en la página de la Secretaría de Movilidad se indica que “el impacto promedio de las cámaras en la seguridad vial ha sido de hasta 42 fallecidos menos al año (entre 2022 y 2024)”.

Además, se reporta una disminución del 30% en el número de fallecidos en tramos con cámaras salvavidas entre 2022 y 2025.