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Fecha inmejorable: James Rodríguez debutaría con Nacional en el superclásico colombiano

James Rodríguez se pondría los cortos por primera vez oficialmente con Atlético Nacional en el superclásico frente a Millonarios.

James Rodríguez
Foto: @nacionaloficial

Sergio García

septiembre 14 de 2026
04:37 p. m.
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James Rodríguez estaría a punto de protagonizar uno de los capítulos más esperados de su carrera en Colombia.

El histórico capitán de la Selección Colombia tendría previsto su debut con Atlético Nacional frente a Millonarios, en un partido que tendría todos los ingredientes para convertirse en una jornada inolvidable del fútbol colombiano.

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El encuentro se disputará en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 12 de la Liga BetPlay y enfrentará a los dos clubes más laureados del país.

James volvería así al fútbol profesional colombiano después de más de dos décadas jugando en el exterior. Y lo haría con la camiseta número 23 de Atlético Nacional, ante uno de los grandes rivales históricos del conjunto antioqueño.

James esperaría hasta el superclásico

La planificación del cuerpo técnico de Lucas González sería llevar con calma la adaptación del mediocampista antes de darle sus primeros minutos oficiales con Nacional.

Por esta razón, James no viajaría a Bogotá para el compromiso de esta semana contra Internacional.

Tampoco estaría contemplado para desplazarse a Villavicencio durante el fin de semana, cuando Atlético Nacional visite a Llaneros.

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La idea sería aprovechar estos días para que el futbolista continúe trabajando en su condición física y alcance el nivel necesario para afrontar su esperado estreno.

De esta manera, el 24 de septiembre aparece como la fecha que podría marcar el regreso oficial de James al fútbol colombiano.

Un debut frente a una vieja amistad

El posible estreno tendría además un ingrediente especial. En el equipo rival estaría Juan Guillermo Cuadrado, uno de los grandes amigos que James ha tenido durante su carrera.

Los dos compartieron grandes momentos con la Selección Colombia y ahora podrían enfrentarse defendiendo camisetas completamente diferentes.

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James, con Atlético Nacional, y Cuadrado, con Millonarios, protagonizarían un nuevo capítulo de una amistad que nació en la Tricolor y que ahora tendría como escenario uno de los clásicos más importantes del país.

Si los planes del cuerpo técnico se mantienen, el Atanasio Girardot sería testigo del regreso de James al campeonato colombiano.

Y hacerlo ante Millonarios convertiría su primer partido con Nacional en una cita cargada de historia, rivalidad y simbolismo.

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