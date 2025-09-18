Corte Suprema confirmó la decisión del tribunal que le concedió la libertad a Álvaro Uribe

En la tarde de este jueves, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, en relación con la impugnación de una tutela presentada por representantes de víctimas y la Fiscalía en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

A través del acta radicada por el magistrado Diego Eugenio Corredor, para la Sala no se advierte en qué consistió la razonabilidad y proporcionalidad para decidir la restricción de la libertad.

“Si el juzgado anunció la superación de un análisis de tales características no bastaba con su enunciación, debían exhibirse las razones de índole jurídico y fáctico que abastecieran ese estudio; por el contrario, se ofrecieron aseveraciones reiterativas del cumplimiento de tales exigencias, desprovistas de los fundamentos que las soportaban”, dijo la Sala.

RELACIONADO Centro Democrático incluirá a Álvaro Uribe en su lista cerrada al Senado

Las conclusiones de la Corte Suprema sobre la libertad de Álvaro Uribe

“Se confirmará el amparo del derecho a la libertad de Álvaro Uribe Vélez, tras verificarse que las razones expuestas por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, para restringir su libertad de manera inmediata, no colman un estándar de motivación constitucionalmente admisible”, explica en sus conclusiones la Corte Suprema de Justicia.

Noticia en desarrollo...