CANAL RCN
Colombia Video

Álvaro Uribe en su primera aparición en libertad: “Recorreremos las calles de la patria”

Tras el fallo del Tribunal Supremo de Bogotá que ordenó la libertad inmediata del expresidente Uribe condenado a 12 años de prisión, anunció un recorrido en Bogotá.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
09:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Al recibir la boleta de notificación de su libertad, el expresidente Álvaro Uribe anunció en sus redes sociales que estaría en Sabaneta, Antioquia, y que acudiría a una iglesia para agradecer la decisión del alto tribunal.

A las afueras de la iglesia de Santa Ana, en el santuario de María Auxiliadora, un sitio de mucha devoción para los antioqueños, se desarrolló una eucaristía a la que asistió el expresidente Álvaro Uribe.

Llegó al municipio del sur del Valle de Aburrá, en medio de una multitud y extremas medidas de seguridad, donde habló durante más de una hora, tras haber recuperado su libertad:

Cada minuto de libertad lo usaré para luchar por la libertad de los colombianos.

Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad tras la emisión de su boleta de excarcelación
RELACIONADO

Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad tras la emisión de su boleta de excarcelación

El discurso de la primera aparición pública de Álvaro Uribe en libertad

En medio de las personas que se acercaron a la iglesia, el exmandatario habló de varios temas de interés nacional y de coyuntura política:

La lucha que tenemos que dar es para unir el corazón y la convicción de todo el pensamiento democrático de la patria, no para ganar una elección. Algo más importante, ganar las elecciones para que gane Colombia.

Durante su intervención, Uribe dijo que se opone de manera vehemente a la zona binacional y les ha enviado mensajes a los soldados de la patria para que eviten la presencia en esa zona acordada entre los gobiernos de Nicolás Maduro y de Gustavo Petro.

También habló sobre la crisis en el sistema de salud y, manifestó, entre otras cosas, que el pueblo colombiano es libre si la salud es libre.

Además, dijo que el próximo presidente, proteste quien proteste, debe pedir ayuda a Estados Unidos, a Israel y al Reino Unido para recuperar la seguridad y derrotar al terrorismo.

Tribunal de Bogotá ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en respuesta a tutela de su defensa
RELACIONADO

Tribunal de Bogotá ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en respuesta a tutela de su defensa

El recorrido que hará Álvaro Uribe en Bogotá por Miguel Uribe

Se trataría de un acto simbólico y también cargado de política, se cumplirá este próximo sábado, en el primer viaje por fuera del territorio antioqueño, tras haber sido condenado a 12 años de prisión.

El expresidente estará en Bogotá acompañado por los candidatos del Centro Democrático y seguidores; indicó que asistirá al sitio del atentado contra Miguel Uribe Turbay y, posteriormente, visitará el sitio donde fue sepultado para rendirle homenaje.

Tan pronto me entreguen la boleta, nos vamos para las calles de la patria. El sábado haremos un acto de fe y de llamado a la patria desde aquel lugar del sur de Bogotá en el cual atentaron y finalmente asesinaron a nuestro mártir Miguel Uribe Turbay.

“Era una medida para protegernos”: la respuesta de Iván Cepeda a la orden de libertad de Álvaro Uribe
RELACIONADO

“Era una medida para protegernos”: la respuesta de Iván Cepeda a la orden de libertad de Álvaro Uribe

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Video | Mujer que sobrevivió a impactante embestida de un bus Sitp en Suba: “Es un milagro”

Antioquia

Condenan a tres sujetos por ataque con ácido en Envigado

Cúcuta

ELN entregó a dos soldados secuestrados hace cuatro meses en Cúcuta

Otras Noticias

Israel

Israel inició la ocupación total de Gaza para liberar a rehenes en poder de Hamás

El gobierno de Netanyahu anunció primeras acciones de ocupación en Gaza, reforzando sus filas con 60.000 reservistas y prolongando el servicio de 20.000 soldados.

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 20 de agosto de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 20 de agosto.

Salud mental

La psiquiatría explica los impactos físicos y mentales que deja la pérdida de un hijo

Alimentos

Prepárese: estas son las fechas oficiales del próximo Pizza Máster en Colombia

Millonarios

"Pónganse en nuestros zapatos": Hinchas de Millonarios lanzaron sus tenis al campo de juego como protesta