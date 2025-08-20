Álvaro Uribe en su primera aparición en libertad: “Recorreremos las calles de la patria”

Al recibir la boleta de notificación de su libertad, el expresidente Álvaro Uribe anunció en sus redes sociales que estaría en Sabaneta, Antioquia, y que acudiría a una iglesia para agradecer la decisión del alto tribunal.

A las afueras de la iglesia de Santa Ana, en el santuario de María Auxiliadora, un sitio de mucha devoción para los antioqueños, se desarrolló una eucaristía a la que asistió el expresidente Álvaro Uribe.

Llegó al municipio del sur del Valle de Aburrá, en medio de una multitud y extremas medidas de seguridad, donde habló durante más de una hora, tras haber recuperado su libertad:

Cada minuto de libertad lo usaré para luchar por la libertad de los colombianos.

RELACIONADO Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad tras la emisión de su boleta de excarcelación

El discurso de la primera aparición pública de Álvaro Uribe en libertad

En medio de las personas que se acercaron a la iglesia, el exmandatario habló de varios temas de interés nacional y de coyuntura política:

La lucha que tenemos que dar es para unir el corazón y la convicción de todo el pensamiento democrático de la patria, no para ganar una elección. Algo más importante, ganar las elecciones para que gane Colombia.

Durante su intervención, Uribe dijo que se opone de manera vehemente a la zona binacional y les ha enviado mensajes a los soldados de la patria para que eviten la presencia en esa zona acordada entre los gobiernos de Nicolás Maduro y de Gustavo Petro.

También habló sobre la crisis en el sistema de salud y, manifestó, entre otras cosas, que el pueblo colombiano es libre si la salud es libre.

Además, dijo que el próximo presidente, proteste quien proteste, debe pedir ayuda a Estados Unidos, a Israel y al Reino Unido para recuperar la seguridad y derrotar al terrorismo.

RELACIONADO Tribunal de Bogotá ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en respuesta a tutela de su defensa

El recorrido que hará Álvaro Uribe en Bogotá por Miguel Uribe

Se trataría de un acto simbólico y también cargado de política, se cumplirá este próximo sábado, en el primer viaje por fuera del territorio antioqueño, tras haber sido condenado a 12 años de prisión.

El expresidente estará en Bogotá acompañado por los candidatos del Centro Democrático y seguidores; indicó que asistirá al sitio del atentado contra Miguel Uribe Turbay y, posteriormente, visitará el sitio donde fue sepultado para rendirle homenaje.