CANAL RCN
Colombia

Revelan quiénes son los nuevos sospechosos en el caso de Lili Pink: ¿De qué los imputarán?

Se sospecha que estas personas habrían tenido participación en el señalado caso de contrabando relacionado con la empresa.

Lili Pink.
Lili Pink. Foto: Lili Pink.

Nicolás Martínez Sánchez

junio 03 de 2026
12:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lili Pink, la conocida empresa dedicada principalmente a la venta de ropa interior femenina, presuntamente estaría vinculada a lavado de activos y contrabando.

Lili Pink rompe el silencio sobre la extinción de dominio por presunto lavado de activos
RELACIONADO

Lili Pink rompe el silencio sobre la extinción de dominio por presunto lavado de activos

Por medio de una operación articulada entre la Fiscalía y el Ejército, comenzó hace algunas semanas el proceso de extinción de dominio sobre 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad en 59 ciudades y varios municipios de 25 departamentos.

¿En qué va el proceso contra Lili Pink?

Al parecer, hubo una red dedicada al contrabando y Lili Pink habría sido la empresa con la que supuestamente se camufló la actividad ilícita.

Se estima que el contrabando presuntamente superó los 75 mil millones de pesos. Esto, entonces, habría generado un lavado de activos por $ 730.000 millones y un enriquecimiento ilícito de alrededor de $ 430.000 millones.

La operación de Lili Pink no acabó. La tienda ha seguido con la venta mientras sigue el proceso judicial. De igual forma, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) nombró a Hernán Sebastián Ulchur como nuevo representante de Fast Moda, la cual es responsable de la tienda de ropa íntima, así como de Yoi y Lily Beauty.

¿Quiénes son los ocho sospechosos?

Hasta el momento, solamente había sido capturada una persona: Walter Francisco Martínez Martínez. Las pesquisas apuntan que supuestamente era la mente de al menos siete empresas dedicadas a evadir los controles aduaneros.

Alias Pacho, presunto aliado de ‘Papá Pitufo’ fue acusado por soborno y contrabando en Cartagena
RELACIONADO

Alias Pacho, presunto aliado de ‘Papá Pitufo’ fue acusado por soborno y contrabando en Cartagena

En las últimas horas, la Fiscalía radicó audiencia de imputación contra Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

Al parecer, estas ocho personas habrían participado en el caso, por lo que serán imputadas por concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La audiencia será el 24 de junio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Villavicencio

Así transcurre la jornada del día sin carro y sin moto en Villavicencio

Andi

ANDI advierte ante la OEA “la utilización de recursos, canales y plataformas estatales” en elecciones

Policía Nacional

Recién nacida fue hallada abandonada dentro de una bolsa en Quindío: su llanto permitió salvarla

Otras Noticias

Estadio El Campín

Fiesta en Bogotá: la Selección se despidió con triunfo

El Campín vibró como nunca. Tras ocho largos años de espera, la Selección Colombia de mayores regresó a Bogotá para sellar una mágica victoria 3-1 ante Costa Rica.

Artistas

¡Reconocida actriz colombiana ya es mamá! Así confirmó el nacimiento de su bebé

La actriz anunció la noticia en sus redes sociales.

Información Institucional

El colombiano que toma las riendas de AstraZeneca en la región

Elecciones en Colombia

Elecciones 2026: ¿Cómo se calcula la reposición de votos para los candidatos?

Estados Unidos

Trump firma orden que da al gobierno de EE. UU. acceso a potentes modelos de IA