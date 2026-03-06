Revelan quiénes son los nuevos sospechosos en el caso de Lili Pink: ¿De qué los imputarán?

Lili Pink, la conocida empresa dedicada principalmente a la venta de ropa interior femenina, presuntamente estaría vinculada a lavado de activos y contrabando.

RELACIONADO Lili Pink rompe el silencio sobre la extinción de dominio por presunto lavado de activos

Por medio de una operación articulada entre la Fiscalía y el Ejército, comenzó hace algunas semanas el proceso de extinción de dominio sobre 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad en 59 ciudades y varios municipios de 25 departamentos.

¿En qué va el proceso contra Lili Pink?

Al parecer, hubo una red dedicada al contrabando y Lili Pink habría sido la empresa con la que supuestamente se camufló la actividad ilícita.

Se estima que el contrabando presuntamente superó los 75 mil millones de pesos. Esto, entonces, habría generado un lavado de activos por $ 730.000 millones y un enriquecimiento ilícito de alrededor de $ 430.000 millones.

La operación de Lili Pink no acabó. La tienda ha seguido con la venta mientras sigue el proceso judicial. De igual forma, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) nombró a Hernán Sebastián Ulchur como nuevo representante de Fast Moda, la cual es responsable de la tienda de ropa íntima, así como de Yoi y Lily Beauty.

¿Quiénes son los ocho sospechosos?

Hasta el momento, solamente había sido capturada una persona: Walter Francisco Martínez Martínez. Las pesquisas apuntan que supuestamente era la mente de al menos siete empresas dedicadas a evadir los controles aduaneros.

En las últimas horas, la Fiscalía radicó audiencia de imputación contra Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

Al parecer, estas ocho personas habrían participado en el caso, por lo que serán imputadas por concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La audiencia será el 24 de junio.