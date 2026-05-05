Lili Pink rompe el silencio sobre la extinción de dominio por presunto lavado de activos

Hace pocos días, la Fiscalía puso en marcha un procedimiento de extinción de dominio sobre las tiendas de Lili Pink, empresa conocida por vender ropa íntima femenina.

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Hay sospechas de que, presuntamente, hay detrás una red de lavado de activos y contrabando. Al parecer, ha habido productos que han ingresado al país sin la reglamentación mediante importadoras, comercializadoras y sociedades de papel.

Extinción de dominio a los bienes

En ese orden de ideas, se sospecha que Lili Pink habría sido utilizada para aparentar la legalidad en la cadena. Esto, con presuntas transacciones irregulares y otros métodos.

La operación, entonces, se enfocó en extinción de dominio a 405 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. El valor estimado es de 54.000 millones de pesos.

Cabe mencionar que los locales no dejaron de funcionar, por lo que siguen vendiéndoles productos a los clientes. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, tras la intervención de la Fiscalía, los bienes quedarán a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El pronunciamiento de Lili Pink

Lili Pink rompió el silencio y se pronunció sobre lo que ha pasado en la última semana. Aseguró que las mercancías que comercializa cuentan con declaraciones de importación y con soportes de los pagos.

Asimismo, cuestionó que la información divulgada en la opinión pública y lo revelado por las autoridades administrativas no coinciden.

Por otro lado, destacó que su actividad permite generar más de tres mil empleos directos, lo que implicaría que un eventual cierre llevaría a una afectación para gran cantidad de personas.

La compañía recalcó que su operación en Colombia y Latinoamérica está respaldada por el marco de la legalidad: “Se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”.