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Lili Pink rompe el silencio sobre la extinción de dominio por presunto lavado de activos

La Fiscalía le puso la lupa a la empresa por presunto lavado de activos.

Extinción de dominio a Lili Pink.
Extinción de dominio a Lili Pink. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
10:09 a. m.
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Hace pocos días, la Fiscalía puso en marcha un procedimiento de extinción de dominio sobre las tiendas de Lili Pink, empresa conocida por vender ropa íntima femenina.

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Hay sospechas de que, presuntamente, hay detrás una red de lavado de activos y contrabando. Al parecer, ha habido productos que han ingresado al país sin la reglamentación mediante importadoras, comercializadoras y sociedades de papel.

Extinción de dominio a los bienes

En ese orden de ideas, se sospecha que Lili Pink habría sido utilizada para aparentar la legalidad en la cadena. Esto, con presuntas transacciones irregulares y otros métodos.

La operación, entonces, se enfocó en extinción de dominio a 405 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. El valor estimado es de 54.000 millones de pesos.

Cabe mencionar que los locales no dejaron de funcionar, por lo que siguen vendiéndoles productos a los clientes. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, tras la intervención de la Fiscalía, los bienes quedarán a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El pronunciamiento de Lili Pink

Lili Pink rompió el silencio y se pronunció sobre lo que ha pasado en la última semana. Aseguró que las mercancías que comercializa cuentan con declaraciones de importación y con soportes de los pagos.

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Asimismo, cuestionó que la información divulgada en la opinión pública y lo revelado por las autoridades administrativas no coinciden.

Por otro lado, destacó que su actividad permite generar más de tres mil empleos directos, lo que implicaría que un eventual cierre llevaría a una afectación para gran cantidad de personas.

La compañía recalcó que su operación en Colombia y Latinoamérica está respaldada por el marco de la legalidad: “Se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”.

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