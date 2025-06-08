CANAL RCN
Colombia

Alias Tianz, el menor que disparó contra Miguel Uribe, aceptó cargos por tentativa de homicidio

En la audiencia de acusación, el menor de 14 años aceptó su responsabilidad en el intento de maginicidio contra Miguel Uribe.

Alias Tianz, el menor que disparó contra Miguel Uribe aceptó cargos por tentativa de homicidio
Foto: captura de Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
05:13 p. m.
Este 6 de agosto, en medio de la audiencia de acusación, alias Tianz, el menor de 14 años señalado de disparar en repetidas oportunidades contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Tubay aceptó los cargos imputados.

Noticias RCN logró conocer que el próximo 27 de agosto alias Tianz, como fue identificado el menor en el organigrama criminal, será condenado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

En la audiencia de acusación el menor, estuvo acompañado por su padre, quien se conectó de manera virtual a la diligencia judicial.

Menor que disparó contra Miguel Uribe se declaró culpable

Alias Tianz, el menor que permanece recluido en el búnker de la Fiscalía, tras su captura tan solo minutos después de atacar al senador Miguel Uribe, aceptó su culpabilidad en el intento de asesinato ante un juez de la República.

Lo que habría dicho es que sí sería responsable del delito de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

Alias Tianz, quien habría sido perfilado y contratado por alias El Costeño para cometer el maginicidio, se convertiría en la primera persona condenada en el caso Miguel Uribe.

La sentencia a la que se enfrentaría el menor que disparó a Miguel Uribe

Fuentes cercanas a la investigación le confirmaron a Noticias RCN que se espera que el próximo 27 de agosto sea emitida una condena en su contra por los dos delitos que aceptó.

En 21 días se leerá la condena a la que se enfrentará el menor señalado de la comisión de los hechos contra el precandidato presidencial, perpetrados en un evento de campaña, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, el pasado 7 de junio.

El pasado 11 de junio, tras su judicialización, alias Tianz se declaró inocente de los hechos y se conoció que podría estar buscando un principio de oportunidad que podría incluso dejarlo en libertad por el proceder en el caso de menores.

