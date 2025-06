"Mínimo tres en la cabeza": esta fue la escalofriante orden que recibió el menor para asesinar a Miguel Uribe

La investigación por el intento de asesinato contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, ha comenzado a revelar detalles que dejan ver no solo la frialdad con la que se planeó el crimen, sino la participación de menores de edad entrenados para matar.

En el marco del proceso, la Fiscalía accedió a la declaración de Katherine Martínez, conocida con el alias de Gabriela, una mujer capturada en Florencia, Caquetá, que aparece en varios registros visuales del día del atentado, acompañada de uno de los principales articuladores del plan: alias Costeño.

Durante su testimonio, alias Gabriela relató cómo acompañó a alias Elder, también conocido como Costeño y al menor de edad señalado de haber sido el autor material del intento de asesinato.

A su vez, mencionó datos clave que tienen que ver con las órdenes dadas al joven sicario. Según la declaración de Katherine Martínez:

Elder le dice: ‘Todos a la cabeza’. El muchacho le responde: ‘Le voy a dar uno o dos en la cabeza y me voy’. Pero Elder le dice que no, que eran mínimo tres o cuatro y que si tenía que descargar todo, que para eso tenía munición.

Según Martínez, alias Elder le dijo que el menor ya había sido entrenado, que no era la primera vez que asesinaba:

Me dijo que este menor robaba y sicariaba, no me dijo en dónde. Me dijo que ya lo habían entrenado y que él era de los buenos, que sabía cómo trabajaba.