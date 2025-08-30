Aprueban el principio de oportunidad de Olmedo López, exdirector de la UNGRD

En las últimas horas, una juez de control de garantías legalizó el principio de oportunidad de Olmedo López logrado con la Fiscalía.

López, quien fue director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), es uno de los principales implicados en el escándalo de corrupción de los carrotanques.

Principio de Olmedo López con la Fiscalía

Las investigaciones apuntan que López y Sneyder Pinilla, exsubdirector para la Gestión de Desastres, fueron quienes habrían orientado la contratación con el fin de que fueran adjudicados al contratista Luis Eduardo López Rosero, más conocido como ‘El Pastuso’.

Además, se investiga que, presuntamente bajo las órdenes de Carlos Ramón González, ambos habrían estado detrás de los supuestos sobornos que se dieron a los que eran presidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle respectivamente.

“El exdirector de la UNGRD, en ejercicio de su cargo y como ordenador del gasto en la entidad, direccionó contratos de mitigación y atención en emergencias en varios departamentos, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, con el propósito de beneficiar a contratistas específicos, congresistas y otros funcionarios”, sostuvo la Fiscalía.

Con el preacuerdo, López aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. Además, se suspende la acción penal por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.

Abogado de López se pronunció

José Moreno, abogado de López, celebró la aprobación del principio de oportunidad. Indicó que durante las investigaciones, el exdirector entregó 27 nombres, pruebas y devolvió 724 millones de pesos al Estado. Asimismo, la información que reveló permitió abrir 27 líneas de investigación.

“El principio de oportunidad no es impunidad, es la herramienta que le permite a la justicia romper con el pacto del silencio y llegar hasta los verdaderos responsables. Con esta decisión, la justicia envía un mensaje claro: al que colabora con la verdad, el Estado lo protege y no lo abandona”, afirmó Moreno.