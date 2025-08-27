Corte Suprema llama a juicio a Iván Name y Andrés Calle por escándalo de la UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Esto luego de que fueran acusados formalmente por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.

Name y Calle son investigados por, presuntamente, recibir dineros provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a cambio de favorecer la aprobación de las reformas y proyectos del Gobierno Nacional en el Senado.

¿Por qué irán a juicio Name y Calle?

La decisión en contra de los congresistas se da luego de una amplia investigación, en la que se determinó que hay indicios suficientes para llevarlos a juicio.

Name y Calle permanecen bajo medida de aseguramiento en la cárcel La Picota de Bogotá, luego de una decisión adoptada por la Corte el pasado 7 de mayo.

En caso de que la acusación quede en firme, el caso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para el desarrollo del juicio.

La plata con la que se habrían quedado Name y Calle

El escándalo de corrupción de la UNGRD ha salpicado a congresistas, exministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Calle y Name fueron dos de los nombres que primero salieron a la luz en medio de este entramado, luego de que Sneyder Pinilla asegurara que, a través de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, se les había enviado sobornos por $4.000 millones de pesos a ambos, a cambio de agilizar los trámites de las reformas en el legislativo.

Según se determinó, Name habría recibido $3.000 millones y Calle los $1.000 restantes.