CANAL RCN
Colombia Video

Corte Suprema llama a juicio a Iván Name y Andrés Calle por escándalo de la UNGRD

Los expresidentes de Senado y Cámara fueron acusados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
12:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Esto luego de que fueran acusados formalmente por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.

Esta sería la razón por la que juez negó preacuerdo a Luis Carlos Barreto en el caso UNGRD
RELACIONADO

Esta sería la razón por la que juez negó preacuerdo a Luis Carlos Barreto en el caso UNGRD

Name y Calle son investigados por, presuntamente, recibir dineros provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a cambio de favorecer la aprobación de las reformas y proyectos del Gobierno Nacional en el Senado.

¿Por qué irán a juicio Name y Calle?

La decisión en contra de los congresistas se da luego de una amplia investigación, en la que se determinó que hay indicios suficientes para llevarlos a juicio.

Name y Calle permanecen bajo medida de aseguramiento en la cárcel La Picota de Bogotá, luego de una decisión adoptada por la Corte el pasado 7 de mayo.

En caso de que la acusación quede en firme, el caso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para el desarrollo del juicio.

Aplican silla vacía a la curul de Iván Name, mientras avanza su proceso en el caso UNGRD
RELACIONADO

Aplican silla vacía a la curul de Iván Name, mientras avanza su proceso en el caso UNGRD

La plata con la que se habrían quedado Name y Calle

El escándalo de corrupción de la UNGRD ha salpicado a congresistas, exministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Calle y Name fueron dos de los nombres que primero salieron a la luz en medio de este entramado, luego de que Sneyder Pinilla asegurara que, a través de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, se les había enviado sobornos por $4.000 millones de pesos a ambos, a cambio de agilizar los trámites de las reformas en el legislativo.

Según se determinó, Name habría recibido $3.000 millones y Calle los $1.000 restantes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestro en Colombia

Paramédicos que secuestraron a comerciante en ambulancia fueron ubicados por la Policía de Bogotá

Cartagena

Acto de intolerancia entre hinchas del Real Cartagena y Millonarios: una pareja resultó herida

Metro de Bogotá

Video | Metro de Bogotá responde a video de jóvenes que estuvieron paseándose por las vigas del proyecto

Otras Noticias

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?

El parásito que se alimenta de tejido vivo ha causado consternación entre los habitantes de las zonas afectadas.

Inteligencia Artificial

Adolescente se quitó la vida y sus padres acusan a ChatGPT de darle instrucciones

El delicado caso ocurrió en California, Estados Unidos. Un menor de 16 años acabó con su vida, al parecer, con instrucciones obtenidas en ChatGPT.

Ciclismo

Nuevo líder y revolcón en la general de Vuelta a España: así quedaron los colombianos tras la etapa 5

Shakira

Imparable: Shakira vuelve a sus presentaciones en México junto a Danna Paola

Dólar

Precio del dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó máximo reciente este 27 de agosto