Defensa de Olmedo López denuncia “justicia selectiva” y protección a Carlos R. González en caso UNGRD

El abogado del exdirector de la UNGRD asegura que el Gobierno estaría protegiendo a González en Nicaragua, mientras su cliente colabora con la justicia y entrega pruebas contra altos funcionarios.

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
08:46 a. m.
Tras las revelaciones en exclusiva de Noticias RCN sobre el paradero de Carlos Ramón González en Nicaragua y los documentos que probarían que el propio Gobierno facilitó la renovación de su residencia en ese país, llegaron nuevas reacciones desde el círculo de implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Otros han huido con el silencio”

El abogado de Olmedo López —exdirector de la entidad y testigo clave para la Fiscalía— expresó su preocupación porque, según afirma, la justicia estaría actuando de forma selectiva. Señaló que González no sería el único que habría salido del país para guardar silencio y que las máximas cabezas del entramado de corrupción aún no han sido llevadas ante los estrados judiciales.

La defensa cuestionó que, mientras su cliente ha comparecido ante la justicia, ha devuelto la totalidad de los recursos apropiados y ha entregado pruebas que comprometen a ministros, congresistas y altos funcionarios del actual gobierno, otros implicados habrían optado por evadir a las autoridades y recibir presunto respaldo de funcionarios diplomáticos.

En relación con los trámites para la renovación de la residencia de González en Nicaragua, el abogado afirmó que esto sería “un ejemplo claro de justicia selectiva” y un indicio de protección al “líder de la corrupción” por encima de las decisiones judiciales.

Además, anunció que pedirá a la justicia determinar quién adelantó el proceso para que el hoy prófugo obtuviera garantías migratorias en el extranjero. “No se puede proteger al líder de la corrupción. Otros han huido con el silencio, mientras mi defendido ha dado la cara y colaborado con la verdad”, concluyó.

