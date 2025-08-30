“Es una situación dramática”: gobernador de Cundinamarca sobre caso de Valeria Afanador

Hay luto a nivel nacional por el fallecimiento de Valeria Afanador. La niña de 10 años diagnosticada con síndrome de Down fue reportada como desaparecida desde el pasado 12 de agosto.

Durante 18 días, los cuerpos de búsqueda investigaron por cielo y tierra. El diámetro de la zona se extendió hasta los municipios aledaños a Cajicá. Además, la Interpol emitió una circular amarilla y las autoridades ofrecieron recompensa de hasta 70 millones de pesos por información.

Cuerpo de Valeria Afanador apareció cerca del colegio

La última vez que se vio a Afanador fue en su colegio, el Gimnasio Los Laureles. Noticias RCN reveló en primicia el video de las cámaras de seguridad que grabaron el momento en el que ella desapareció.

En horas de la tarde del viernes 29 de agosto, se confirmó que el cuerpo hallado en Fagua, zona rural de Cajicá; correspondió al de la niña. Un campesino se topó con este hallazgo.

Ahora, se está a la espera del dictamen de Medicina Legal para conocer la causa. Se investiga por qué el cuerpo apareció en una zona que se había recorrido en más de una ocasión, dado que queda cerca a la institución educativa.

“Realmente aquí lo que está pasando es una situación dramática. Es una niña de 10 años con síndrome de Down que acaba de perder su vida. Necesitamos saber qué pasó”, declaró Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

El mandatario señaló que el caso tiene muchas incógnitas. Se espera el dictamen de Medicina Legal para saber hace cuántos días falleció y otros detalles que ayuden a esclarecer.

Bienestar Familiar se pronunció y decretan tres días de luto en Cajicá

El Bienestar Familiar lamentó el fallecimiento de la menor: “El equipo acompañó de manera permanente a la familia y al entorno cercano de Valeria, brindando apoyo psicosocial, orientación y contención emocional, con el firme compromiso de estar presentes en cada paso de este difícil proceso”.

“La partida de Valeria enluta a todo el país y nos recuerda la importancia de seguir trabajando unidos por garantizar a cada niño, niña y adolescente el derecho a crecer en entornos seguros, protectores y libres de cualquier forma de violencia”, sostuvo el ICBF.

La Alcaldía de Cajicá decretó tres días de luto a partir del 30 de agosto y hasta el lunes 1 de septiembre.