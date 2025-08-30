CANAL RCN
Colombia

Colegio de Valeria Afanador toma primera decisión tras fallecimiento de la niña

La niña fue hallada sin vida tras 18 días de búsqueda en Cajicá.

Gimnasio Los Laureles.
Noticias RCN

agosto 30 de 2025
09:07 a. m.
A través de un comunicado, el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles informó que declaró una semana de duelo institucional por causa de la muerte de Valeria Afanador.

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá
Afanador, una niña de 10 años, desapareció el pasado martes 12 de agosto. La última vez que se vio a la menor fue en el recreo. El video conocido en exclusiva por Noticias RCN mostró que la joven salió de la institución por una zona en donde había arbustos.

Colegio declara una semana de duelo institucional: primera decisión

La búsqueda duró 18 días y se extendió por todos los alrededores. Al final, un campesino encontró el cuerpo de la niña en el sector conocido como Fagua, zona contigua al río Frío; a poco más de 200 metros del colegio.

Este sitio había sido recorrido muchas veces, por lo que hay preguntas sobre cómo apareció el cuerpo ahí. Las investigaciones avanzan.

Tras el hallazgo, la institución educativa se pronunció y extendió sus condolencias: “Acompañamos a su familia con nuestra solidaridad y nuestro amor. Su dolor es también nuestro dolor, y lo abrazamos con toda la fraternidad de la que somos capaces”.

Colegio aclara que ha brindado toda la información

Un día después, este sábado 30 de agosto, el colegio emitió otro comunicado en el que indicó que se declaró una semana de duelo, por lo que no habrá clases ni actividades académicas.

“Los días lunes, martes y miércoles estaremos en casa en recogimiento y oración familiar, abracémonos y oremos por nuestra Valeria”, expuso el gimnasio.

Familia de Valeria Afanador habla tras hallazgo del cuerpo: “Que se haga justicia”
Familia de Valeria Afanador habla tras hallazgo del cuerpo: “Que se haga justicia”

En los días posteriores, jueves y viernes, habrá actividades de recogimiento, oración, psicología y orientación con la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, profesores y padres de familia.

Las actividades se llevarán a cabo de 8:00 a.m. y 2:00 p.m. Se requiere que los partícipes confirmen su asistencia.

De igual forma, el colegio indicó lo siguiente: “Desde el principio hemos puesto a disposición de los investigadores toda la información necesaria y no descansaremos hasta que se conozca la verdad completa de este desgarrador episodio”.

