CANAL RCN
Colombia

Gobernador de Cundinamarca dice que la hipótesis de desaparición forzada toma fuerza en el caso de Valeria Afanador

La última vez que fue viste, la menor se encontraba en cercanías a su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá.

Foto: Gobernación de Cundinamarca

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
07:41 p. m.
La hipótesis sobre una presunta desaparición forzada toma fuerza en el caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años que fue vista por última vez el pasado martes 12 de agosto, en cercanías a su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá.

Mientras, las posibilidades de encontrarla en Río Frío disminuyen. Así lo dio a conocer el gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, en el transcurso del lunes 25 de agosto:

“Llevamos 13 días en la búsqueda de Valeria. Son más de 200 personas las que realizan una atarea incansable a lo largo y ancho de este corredor de la Cuenca del Río Frío. Hoy ya hemos abarcado 12 kilómetros de radio de acción de búsqueda y no la hemos encontrado. Las probabilidades de que Valeria esté en este radio de acción son mínimas, casi inexistentes”.

Familia Afanador insiste en que no tiene enemigos:

Manuel Afanador, padre de la niña, indicó en diálogo con Noticias RCN que no ha recibido mensajes extorsivos, durante el proceso de búsqueda: “Absolutamente cero enemigos. No hemos recibo hasta el día de hoy una llamada extorsiva, pidiendo retribución económica por la niña”.

Sin embargo, el gobernador Rey insiste en que “la hipótesis de que esto sea una desaparición forzada, toma toda la importancia y relevancia del caso. Por eso, les hemos pedido a la Fiscalía, al CTI y a la Sijín que establezcan una capsula investigativa, que permita recabar el mayor número de pruebas posibles y que nos den respuesta rápida de quién raptó, de quién desapareció de manera forzada a Valeria”.

Según dijo, “es urgente que los padres tengan respuestas y que la ciudadanía sepa que todo caso que se suscite en campo y en terreno con nuestros niños, niñas y adolescentes tiene priorización en los procesos de investigación judicial”.

Gobernación descarta aumentar la recompensa por información que conduzca a Valeria:

El gobernador advirtió que gran parte de la información que reciben vía telefónica resulta ser falsa y, por tanto, no aumentarán el valor de la recompensa:

“Por ahora, no se considera el aumento de la recompensa, tenemos información que están verificando los organismos de investigación judicial. Hemos confirmado algunas cosas, otras se han descartado. Casi en un 95% la información que viene por medios telefónicos o que llega a nosotros por el estímulo de la recompensa, no resulta adecuada ni soportada en hechos reales”.

El mandatario insiste en la cápsula investigativa y en analizar las pistas que, de momento, tienen las autoridades:

“Nos concentraremos, de acuerdo con las directrices que nos han dado los organismos de Policía Judicial, en los indicios que existen y les hemos pedido a los organismos de investigación que apliquen labores institucionales que nos permitan obtener prontos resultados”.

