Ofrecen millonaria recompensa por información de Valeria, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá

La menor, con síndrome de Down, fue vista por última vez ingresando a una zona de arbustos cerca del río Frío.

agosto 13 de 2025
09:33 p. m.
Las autoridades de Cundinamarca mantienen activo un amplio operativo para encontrar a Valeria Afanador, de 10 años, reportada como desaparecida desde la mañana del martes 12 de agosto en la vereda Río Frío, zona rural del municipio de Cajicá.

La menor, quien tiene síndrome de Down, fue vista por última vez cerca del río, en inmediaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio al que asistía.

Ofrecen millonaria recompensa por información de Valeria Afanador

Con el fin de obtener información que permita dar con su paradero, las autoridades anunciaron una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte datos certeros que faciliten su ubicación.

Según el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Cajicá, hacia las 10:00 de la mañana del martes se recibió el reporte formal de la desaparición.

La rectora del colegio, Sonia Ochoa Daza, informó que las cámaras de seguridad de la institución registraron a la menor, alrededor de las 10:30 a.m., ingresando a un área de arbustos cercana a la reja que delimita el predio con el sector del río Frío. Las grabaciones no muestran que haya regresado por ese mismo lugar.

Ante esta situación, se activó de inmediato el protocolo interno de búsqueda. Los brigadistas del colegio fueron los primeros en iniciar la localización, mientras se contactaba a los padres y se solicitaba el apoyo de las autoridades competentes.

Búsqueda de niña desaparecida en Cajicá ya lleva más de 30 horas

Por ahora, las labores de búsqueda se concentran en la zona de arbustos y las áreas aledañas al río Frío, sin que hasta el momento se hayan encontrado indicios sobre el paradero de la menor.

La familia permanece en el lugar, a la espera de noticias, mientras se cumplen más de 30 horas desde la última vez que fue vista.

La expectativa de las autoridades es que la recompensa anunciada motive a que cualquier persona con información se acerque y contribuya a que Valeria pueda regresar a casa.

