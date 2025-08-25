Giro en el caso Valeria Afanador: nuevas hipótesis apuntarían a una desaparición forzada

La búsqueda de Valeria Afanador en Cajicá y alrededores de Cundinamarca cumple 13 días. La menor desapareció en extrañas circunstancias de su colegio el pasado 12 de agosto y hasta el momento no hay rastro de su paradero.

En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles de la investigación que le darían un giro a la hipótesis inicial luego de que las autoridades rastrearan nuevamente la zona y los afluentes cercanos donde no se halló nada que tuviese relación con la menor.

De acuerdo con el más reciente reporte, esta búsqueda se va a orientar hacia otras hipótesis.

¿Cuáles son las nuevas hipótesis en la desaparición de Valeria afanador?

Las autoridades confirmaron que línea investigativa del caso va a estar en cabeza de la Fiscalía, en articulación con la Policía y el Gaula, puesto que cada día toma más fuerza que sería un caso judicial que apuntaría a que podría tratarse de desaparición forzada.

Manuel Afanador, padre de la niña, confirmó que la familia no ha recibido ningún indicio de extorsión:

Absolutamente cero enemigos. No hemos recibo hasta el día de hoy una llamada extorsiva, pidiendo retribución económica por la niña.

El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, está solicitando a las autoridades que se investigue una posible alteración de la escena donde habría desaparecido la niña, puesto que habrían hallado presuntas irregularidades en las rejas, horas después de conocerse el caso.

Descartarían que Valeria Afanador haya caído a un afluente

Fabiola Jácome, alcaldesa de Cajicá, entregó nuevos detalles de la búsqueda de la menor en el perímetro en el que desapareció y en el resto del municipio.

Hemos trabajado milímetro a milímetro, tanto el río como en todas las áreas aledañas. Ayer se levantaron todas las tapas de alcantarillado, se algunos pozos y se revisaron. La Secretaría de Medio Ambiente trabajó por el río, recogió todos los tambres, volvieron a entrarse buzos al río, se navegó y no la encontramos.

Por su parte, Álvaro Farfán, comandante de Bomberos de Cundinamarca, confirmó que se han “verificado ríos, vallados, sistemas de alcantarillado, algunas viviendas desocupadas, también algunas fincas cercanas que podría haber riesgos porque hemos encontrado pozos sépticos”.

“Hoy ya esto está más en mando de la Fiscalía”, dijo la alcaldesa.