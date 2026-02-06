CANAL RCN
Colombia Video

Primicia | Rompió el silencio la última persona que vio con vida a la niña Valeria Afanador, su profesor de deportes

Noticias RCN conoció la declaración del profesor de educación física de la menor, quien habría sido la última persona que interactuó con ella el día de su desaparición.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
08:27 a. m.
La Fiscalía avanza en la investigación sobre la muerte de Valeria Afanador, la niña con síndrome de Down que falleció en extrañas circunstancias en el Gimnasio Campestre en la Sabana de Bogotá, en Cajicá, Cundinamarca.

En primicia, Noticias RCN reveló el testimonio de Diego Orlando Pinzón, el profesor de educación física del colegio, quien habría sido la última persona que vio con vida a la menor, el día de su desaparición.

El profesor Pinzón relató el momento exacto en el que tuvo contacto con Valeria Afanador antes de que saliera del colegio por una reja dañada.

Testimonio clave en el caso de Valeria Afanador, la niña Down que desapareció de su colegio

La Fiscalía avanza en las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que murió la Valeria Afanador y determinar si existió una tercera persona vinculada en el caso.

El profesor Diego Orlando Pinzón reveló cómo fueron los últimos momentos de la niña dentro del colegio, cuando interactuó con él:

Cuando llegué al depósito la niña estaba ahí esculcando, que quería balones. Yo saqué a todos los demás y le di a Vale el balón de básquet y ella se fue con el balón. Yo salí y cerré el cuarto.

El profesor de educación física también reveló detalles sobre el comportamiento habitual de la menor dentro de las instalaciones educativas. Según su declaración, Valeria abandonaba los salones de clase con frecuencia, con el conocimiento de sus profesores:

Pero a veces cuando no le gustaba la actividad se salía de clases y se iba a jugar a la arena y nosotros le permitíamos eso por su condición.

Declaración del profesor de educación física podría ser una ficha clave en el caso

La información entregada por el profesor es fundamental para los investigadores, ya que corrobora la última ubicación de Valeria Afanador antes de su desaparición dentro del plantel educativo.

El testimonio del profesor Pinzón proporciona una línea de tiempo precisa sobre los movimientos de la menor durante sus últimas horas.

