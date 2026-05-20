¿Por qué los señalados asesinos de Jaime Esteban Moreno podrían quedar libres?

El caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de la Universidad de los Andes golpeado brutalmente a la salida de una fiesta de Halloween en octubre de 2025, podría dar un inesperado giro en las próximas semanas.

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Los dos presuntos responsables del crimen, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, podrían quedar en libertad el próximo 20 de junio por vencimiento de términos.

Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, explicó en Noticias RCN que la situación se debe a retrasos en las audiencias judiciales:

El 20 de junio de no instalarse la audiencia de juicio, estos dos sujetos podrían quedar en libertad, a mi manera de ver, por una actitud de desidia del juez de conocimiento.

Cambiaron el juez de los dos primeros capturados por el crimen de Jaime Esteban

El abogado detalló que el caso contó con dos capturados desde el inicio: Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue detenido prácticamente en flagrancia, mientras que Ricardo González Castro se entregó días después en Cartagena.

Según la defensa de la familia, el proceso avanzaba favorablemente hasta que cambiaron al juez que llevaba el caso:

Hubo un cambio de juez, paradójicamente un juez de descongestión que ha sido más bien de congestión.

La ley 906 de 2004, que rige el sistema penal acusatorio colombiano, establece términos específicos para el desarrollo de los procesos. En este caso, la audiencia preparatoria no ha concluido, lo que impide iniciar el juicio oral.

"Las pruebas, como tal, en la audiencia preparatoria no se han terminado de denunciar por parte de la defensa y por ende no se ha iniciado el juicio", explicó Rincón.

La situación se agravó cuando el juez designado no pudo asistir a la audiencia de continuidad programada. "El juez no pudo asistir porque se encuentra en capacitación por los comicios electorales", reveló el abogado, quien manifestó su descontento con esta decisión.

Este juez no debió haber aceptado esa designación de jurado de votación cuando hay 10.000 jueces que pueden hacer lo mismo.

Abogado asegura que está todo listo para una condena

Rincón contrastó este caso con el de Luis Andrés Colmenares, señalando que en esta ocasión existen dos capturados y todo el acervo probatorio necesario. "Es una cuestión de disposición del despacho", aseguró.

Asimismo, hizo un llamado directo al juez:

Le rogamos el favor al señor juez que instale y termine la audiencia preparatoria y deje instalada la audiencia de juicio antes del vencimiento de términos.

Sobre la familia de Jaime Esteban, el abogado describió su estado como de frustración absoluta. "El grado de frustración de las víctimas de los padres de Jaime Moreno Jaramillo, de su hermano, incluso de su amigo que lo acompañó el día de la muerte, pues es elevado, triste, cuestionable.

La juez anterior venía conduciendo el proceso "de manera diligente, de manera eficaz, con la celeridad suficiente", según explicó Rincón, lo que hace más incomprensible el actual panorama de posible impunidad.