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Defensoría del Pueblo reporta 49 masacres con 203 víctimas entre enero y abril de 2026

El organismo reportó estas cifras en 18 departamentos, siendo Antioquia, Cauca y Norte de Santander los más afectados.

Una pareja y su hijo de 12 años hallados muertos dentro de su casa en San Roque Antioquia
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
07:13 p. m.
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La Defensoría del Pueblo presentó un balance crítico sobre la violencia registrada entre enero y abril de 2026 en el que 54 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados, tres firmantes de paz perdieron la vida y se contabilizaron 49 masacres con 203 víctimas en distintas regiones del país.

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Escalada de violencia contra líderes sociales

El informe revela que los homicidios de líderes y defensores se concentraron en departamentos como Cauca, Antioquia, Arauca y Nariño, con un total de 54 casos confirmados en el cuatrimestre.

Solo en abril se registraron 20 asesinatos, la cifra más alta del periodo. Desde 2016 hasta marzo de 2026, la Defensoría tiene documentados 1.719 crímenes contra este sector, lo que evidencia un patrón sostenido de riesgo para quienes ejercen liderazgo comunitario y defensa de derechos.

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Masacres y asesinatos de firmantes de paz

El organismo también reportó 49 masacres con 203 víctimas en 18 departamentos, siendo Antioquia, Cauca y Norte de Santander los más afectados. En paralelo, se registraron tres asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz, ocurridos en Caquetá, Cauca y Huila, según cifras del observatorio de Indepaz.

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La Defensoría advirtió que estos hechos ponen en riesgo la implementación de la paz y demandan acciones urgentes del Estado para garantizar la vida y la seguridad de las comunidades.

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