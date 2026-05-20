Cayó MiLoto en Colombia: estos fueron los números ganadores del premio de $400 millones

La suerte volvió a sonreír en Colombia. El sorteo número 539 de MiLoto, realizado el martes 19 de mayo de 2026, dejó un nuevo millonario en el país luego de entregar un premio mayor de $400 millones.

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El afortunado ganador fue una persona del Valle de Aburrá, en Antioquia, quien logró acertar los cinco números de la combinación ganadora y ahora podrá reclamar uno de los premios más llamativos de este popular juego de azar.

Estos fueron los números ganadores de MiLoto

Los números ganadores del sorteo fueron:

08 - 14 - 19 - 21 - 38

La noticia rápidamente generó expectativa entre los jugadores habituales de MiLoto, especialmente porque el premio mayor llevaba varios sorteos acumulándose.

Además del gran premio entregado en Antioquia, el sorteo dejó miles de ganadores en diferentes categorías. Según el balance oficial, en total hubo 14.605 personas premiadas y la bolsa repartida superó los $499 millones.

Entre los premios entregados estuvieron:

62 ganadores con cuatro aciertos, quienes recibirán $292.550 cada uno.

1.452 personas acertaron tres números y obtuvieron un premio de $20.300.

13.090 jugadores lograron dos aciertos y ganaron $4.000 cada uno.

El crecimiento de MiLoto en Colombia ha llamado la atención durante los últimos años debido a su mecánica sencilla y a la posibilidad de participar con valores bajos en comparación con otras loterías y sorteos nacionales.

¿Cómo reclamar el premio de MiLoto?

El nuevo millonario del Valle de Aburrá deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada del proceso de pago de premios de Baloto y MiLoto.

Además, los jugadores pueden consultar las condiciones y requisitos para reclamar premios a través de la página oficial de Baloto.

Actualmente, los sorteos de MiLoto se realizan cuatro veces por semana: lunes, martes, jueves y viernes, entre las 10:00 p. m. y las 10:15 p. m., horarios en los que miles de colombianos esperan convertirse en los próximos ganadores.