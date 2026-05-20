En 30 minutos se deshicieron del cuerpo de Yulixa Toloza: reconstruyen plan de escape de los asesinos

La investigación sobre la muerte de Yulixa Toloza ha revelado detalles cruciales sobre la ruta que siguieron los presuntos responsables para intentar desaparecer el cuerpo de la mujer de 52 años.

Los registros de peajes y cámaras de seguridad muestran un recorrido de más de 12 horas que inició en el sur de Bogotá y culminó en Santander, cerca de la frontera.

El vehículo de placas UCQ340 fue registrado por última vez en las inmediaciones del lugar donde se realizó la intervención quirúrgica en Venecia, sur de Bogotá, a las 7:24 de la noche del 13 de mayo.

Desde ese momento comenzó un trayecto que los investigadores intentan reconstruir completamente para esclarecer las circunstancias del crimen.

En tiempo récord desaparecieron el cuerpo de Yulixa Toloza

A las 10:33 de la noche, tres horas después de salir de la estética en Venecia, sur de Bogotá, arrastrando a la mujer, los asesinos que iban en el vehículo comenzaron a buscar el lugar boscoso en la carretera entre Apulo y Anapoima, donde finalmente abandonaron el cuerpo.

El detalle más revelador surge del siguiente registro: a las 11:05 de la noche, el vehículo fue captado nuevamente saliendo por el peaje Anapoima. Esto significa que tardaron aproximadamente 30 minutos* en ocultar el cuerpo.

Hasta el momento, Medicina Legal no ha determinado si en el momento en el que abandonan el cuerpo Yulixa estaba muerta.

Reconstrucción de la ruta de escape de los asesinos de Yulixa Toloza

El primer registro oficial del carro particular fuera de Bogotá se produjo en el peaje San Pedro a las 9:56 de la noche. Apenas 19 minutos después, el vehículo cruzó el peaje Anapoima, y 18 minutos más tarde apareció en el peaje de Apulo.

Las autoridades aún no han determinado si los ocupantes del carro tomaron la calle 13 para salir de Bogotá o utilizaron una variante por la Autopista Sur antes de llegar al municipio de Mesitas del Colegio.

En cuestión de 30 minutos ubicaron la zona boscosa en la que abandonaron el cuerpo de Yulixa Toloza.

Tras ese registro, hay un vacío de casi tres horas. El vehículo reaparece a la 1:50 de la madrugada del 14 de mayo cruzando el peaje Andes a la salida de la Autopista Norte en Bogotá. 20 minutos después cruzó el peaje El Roble, y 40 minutos más tarde el peaje Albarracín.

Nuevamente se registra un lapso de más de seis horas sin registros hasta una nueva aparición. El último registro documentado ocurrió en Boyacá, específicamente en el peaje Tuta a las 7:21 de la mañana, donde el vehículo se dirigía hacia Tunja, Paipa y Duitama, con destino al departamento de Santander.