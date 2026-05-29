Las medidas para garantizar la seguridad electoral en diferentes regiones de Colombia

Los colombianos se preparan para una nueva jornada democrática este 31 de mayo en la primera vuelta de elecciones presidenciales, con medidas especiales de seguridad, restricciones de movilidad y controles en distintas regiones del país.

Entre las principales decisiones adoptadas por las autoridades están el cierre de fronteras y la implementación de la ley seca, que en la mayoría de ciudades comenzará desde las seis de la tarde del sábado y se extenderá hasta el lunes primero de junio a las seis de la mañana.

En Bogotá, sin embargo, la restricción será más estricta. La Alcaldía decidió anticipar la medida y la ley seca comenzará desde las seis de la tarde de este viernes y terminará el primero de junio al mediodía. Además, la capital contará con un despliegue de 12.000 policías para reforzar la seguridad y garantizar tranquilidad durante el proceso electoral.

¿Cómo será el operativo de seguridad para las elecciones en Colombia?

Las autoridades mantienen especial vigilancia en municipios de departamentos como Cauca, Tolima y Antioquia, debido a preocupaciones relacionadas con el orden público. En Valle del Cauca, por ejemplo, Jamundí tendrá máxima vigilancia durante el fin de semana electoral, especialmente en la zona rural, luego de alertas sobre riesgos en medio de los comicios.

También se confirmó el traslado de puestos de votación en los municipios de Ovando y Florida debido a problemas de infraestructura en algunos lugares habilitados para votar.

En Atlántico, más de 4.000 policías participarán en el dispositivo de seguridad para custodiar más de 200 puestos de votación habilitados en el área metropolitana de Barranquilla. Las autoridades realizarán monitoreo en tiempo real y contarán con acompañamiento permanente del Ejército Nacional.

Santander tendrá un despliegue superior a los 7.000 uniformados entre Policía y Ejército, quienes custodiarán los 827 puestos de votación habilitados en el departamento. Según las autoridades, hasta ahora no se han reportado alteraciones de orden público y ya se completó la entrega del material electoral.

En Bolívar, más de 3.000 uniformados de la Policía Metropolitana estarán desplegados en los principales puestos de votación de Cartagena y su área metropolitana. A esto se suman más de 2.000 integrantes de la Armada Nacional encargados de la seguridad en zonas rurales y corregimientos.

¿Qué regiones tienen mayor preocupación por orden público en elecciones?

Uno de los principales focos de atención está en Antioquia. La Séptima División del Ejército Nacional tiene jurisdicción en 181 municipios de Antioquia, Córdoba, parte de Sucre, Chocó y el municipio de Puerto Boyacá, territorios donde las autoridades mantienen operaciones contra diferentes grupos armados ilegales.

El comandante de esta unidad militar, el general Eduardo Arias, aseguró que continúan las operaciones en regiones como Briceño y el Bajo Cauca para garantizar que la población pueda ejercer su derecho al voto. Según explicó, las acciones se desarrollan de manera coordinada entre Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Briceño es uno de los municipios que más preocupa a las autoridades por la situación de orden público registrada recientemente, marcada por desplazamientos, combates y el asesinato de un periodista. En medio de este panorama, el ministro de Defensa tiene previsto visitar la región para revisar las medidas adoptadas de cara a las elecciones.