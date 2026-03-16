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Aplicaciones de transporte en el país tendrán cambio clave en Bogotá: esto debe saber

Estas plataformas enfrentarán nuevos lineamientos para brindar un mejor servicio a sus usuarios.

Nueva app de transporte
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
05:44 p. m.
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Recientemente, el Concejo de Bogotá aprobó recientemente un Proyecto de Acuerdo que establece nuevos lineamientos de seguridad ciudadana para el uso de plataformas tecnológicas de transporte.

La medida, que surge en respuesta a las crecientes denuncias por suplantación de identidad y delitos ocurridos durante los trayectos, busca transformar la relación entre las empresas, los conductores y los más de 21 millones de usuarios registrados en el país.

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A diferencia de intentos previos a nivel nacional que buscaban sanciones restrictivas, el proyecto aprobado en el cabildo distrital se centra en la interoperabilidad tecnológica y la protección de datos. Los puntos clave de esta nueva normativa incluye lo siguiente:

  • Verificación de Identidad Reforzada: Las aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify deberán implementar mecanismos más robustos para validar la identidad tanto de conductores como de pasajeros, reduciendo el riesgo de perfiles falsos.
  • Botones de Pánico y Conectividad: Se exigirá una integración más ágil entre los botones de emergencia de las apps y el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Bogotá, permitiendo una respuesta inmediata de la Policía Metropolitana.
  • Blindaje contra Fraudes: El acuerdo contempla estándares para evitar vulnerabilidades en sistemas de pago como códigos QR y tecnologías NFC, protegiendo las finanzas de los usuarios.

Impacto que tendrá este cambio en los usuarios

Para los ciudadanos de Bogotá, estos cambios significarán un servicio más vigilado y transparente. No obstante, el sector queda a la espera de una regulación laboral y de tránsito definitiva que unifique las reglas del juego entre las plataformas y el gremio de taxistas.

Por ahora, Bogotá toma la delantera al priorizar la seguridad tecnológica sobre la prohibición, consolidando un modelo de "ciudad inteligente" que reconoce la realidad de la movilidad compartida.

 

 

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